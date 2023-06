Dr. Renate Hofbauer schaut für Sie in die Sterne und verrät Ihnen, wie Sie die kosmischen Konstellation dieser Woche vorteilhaft nutzen können. www.astrologik.at

Dienstag, 13., bis Montag, 19. Juni 2023

Dienstag, 0 h bis ca. 21 h: abnehmender Mond in Widder



Dating: Sie platzen fast vor Eroberungsdrang, bemühen Sie sich, nicht allzu forsch vorzugehen.

Erfolg: Konkurrenzkampf ist angesagt und Sie sind voll Energie dafür.

Partnerschaft: Sportliche Betätigung hilft, wenn die Stimmung gerade gereizt sein sollte.

Hund und Katz' & Co: Gute Tage für Wettkämpfe, z. B. Reitturniere.

Wohnen/Haushalt/Garten: Sehr gute Zeitqualität für körperliche Arbeit im Garten oder im Haus.

Food and Soul: Linsensalat mit Kirschtomaten, Paprika, Mais, Oliven und Chili



Dos and Don’ts:

Eine Kopfmassage ist zurzeit besonders wohltuend.

Zu viel Hektik und Aktivität kann jetzt vermehrt zu Kopfschmerzen oder Migräne führen.

Dienstag, ca. 21 h, bis Freitag, ca. 04 h: abnehmender Mond in Stier



Dating: Gemeinsam wellnessen und gemütliche Stunden miteinander verbringen passt perfekt zu dieser Zeitqualität.

Erfolg: Eine gute Zeit für den Abschluss von Versicherungen oder um Finanzielles zu regeln.

Partnerschaft: Falls Sie sich in der Partnerschaft überstülpt fühlen, eignen sich diese Tage um Abgrenzung zu üben.

Hund und Katz' & Co: Respektieren Sie das Revier Ihres Tieres, das braucht es in diesen Tagen besonders.

Wohnen/Haushalt/Garten: Schaffen Sie sich ein gemütliches Plätzchen in der Wohnung oder im Garten, das nur Ihnen gehört, sei es zum Arbeiten oder zum Relaxen.

Food and Soul: Mit Faschiertem gefüllter und mit Käse gratinierter Kohlrabi



Dos and Don’ts:

Ein geselliges Treffen mit Freunden oder der Familie macht momentan bsonders viel Spaß.

Auch wenn Sie es als konsequent betrachten mögen, allzu starres Beharren auf dem eigenen Standpunkt führt selten zu einer konstruktiven Lösung.

Freitag, ca. 04 h, bis Sonntag, ca. 13 h: abnehmender Mond in Zwillinge

Dating: Der Gesprächstoff geht in diesen Tagen nicht aus. Nützen Sie dies, um einander weiter kennenzulernen.

Erfolg: Gute Tage für Meetings oder um Anstehendes gründlich zu besprechen.

Partnerschaft: Gemeinsamer Sport oder Bewegung in frischer Luft tun der Beziehung jetzt besonders gut.

Hund und Katz' & Co: Falls sich Ihr Liebling an einen Kameraden gewöhnen soll (wenn Sie sich etwa ein weiteres Tier zulegen wollen, o. ä.), kann dies zurzeit schneller gelingen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Pflegen Sie nachbarschaftliche Kontakte.

Food and Soul: Holunderkrapfen



Dos and Don’ts:

Ein sehr guter Zeitpunkt für Vertragsabschlüsse.

Auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen zu wollen, kann hektisch und nervös machen.

Sonntag, ca. 13 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Krebs, Neumnond Sonntag, ca. 07 h, danach zunehmender Mond

Dating: Ein liebevoll selbst gekochtes Essen ist ein guter Einstieg für kuschelige Stunden zu zweit.

Erfolg: Es kann sein, dass es in der Arbeit ein wenig emotional zugeht, alle sind momentan sensiber als sonst.

Partnerschaft: Achten Sie darauf, dass bei aller Fürsorge für die anderen Sie selbst nicht auf der Strecke bleiben.

Hund und Katz' & Co: Der Magen ist zuzeit besonders anfällig. Lassen Sie vor allem Hunde nicht mitnaschen, sondern versorgen Sie sie mit artgerechtem Futter.

Wohnen/Haushalt/Garten: Sehr gute Zeitqualität für Rasenmähen.

Food and Soul: Lachs mit grünem Spargel



Dos and Don’ts:

Lassen Sie Anlehnungsbedürfnis und Emotionen zu.

Schlucken Sie Ärger nicht hinunter, das kann sich zurzeit noch mehr als sonst auf den Magen schlagen.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at