Nützen Sie noch die zunehmende Phase bis zu Vollmond am Sonntagabend zum weiteren Ausbau Ihrer Vorhaben und zum Aufbau jeglicher Art.

Dienstag, 31. Jänner, bis Montag, 6. Februar 2023

Montag, 0 h, bis Mittwoch, ca. 20 h: zunehmender Mond in Zwillinge



Dating: Die Gesprächsthemen gehen an Zwillinge-Tagen sicher nicht aus. Nützen Sie diese Vibes, um Ihr Gegenüber besser kennenzulernen.

Erfolg: Eine gute Zeit für erfolgreiche Meetings oder Mitarbeiter-Gespräche.

Partnerschaft: Falls eine Aussprache ansteht, eignet sich die Zwillinge-Qualität hervorragend dazu.

Hund und Katz' & Co: Ihr vierbeiniger Liebling ist momentan sehr aufnahmenbereit für Lernaufgaben.

Wohnen/Haushalt/Garten: Falls es etwas mit den Nachbarn zu besprechen ist, ist der Zeitpunkt gerade ideal.

Food and Soul: Pikante Karfioltorte mit Speck und Champignons



Dos and Don’ts:

Abwechslung bringt neuen Schwung ins Leben, nützen Sie die momentane Zeitqualität für Neues.

Bedenken Sie, dass wir nicht auf allen Hochzeiten tanzen können. Der Wunsch danach fördert Verzettelung und Nervosität.

Mittwoch, ca. 20 h, bis Samstag, ca. 10 h: zunehmender Mond in Krebs



Dating: Ein gutes, selbstgekochtes Essen ist ein guter Einstieg in eine von Gefühlen bestimmte Unterhaltung.

Erfolg: Eine gewisse Launenhaftigkeit kann sich breitmachen, aggressives Entgegentreten macht die Sache nur noch schlimmer, Abwarten ist besser.

Partnerschaft: Streicheleinheiten kommen jetzt besonders gut an.

Hund und Katz' & Co: Leichtes und gut verdauliches Futter ist momentan noch wichtiger als sonst.

Wohnen/Haushalt/Garten: Außer für das kräftige Gießen der Zimmerpflanzen sind diese Tage dazu geeignet, die eigenen vier Wände einmal nur gemütlich zu genießen.

Food and Soul: Spinatknödel mit Parmesan



Dos and Don’ts:

Lenken Sie die Aufmerksamkeit einmal bewusst auf Ihre eigenen Bedürfnisse.

Ärger und Kränkungen schlagen sich zurzeit besonders auf den Magen. Möglicherweise ist es aber nicht böse gemeint, wie es ankommt.

Samstag, ca. 10 h, bis Montag, ca. 23 h: zunehmender Mond in Löwe, Sonntag, ca. 20 h Vollmond, danach abnehmender Mond

Dating: Die Zeit-Qualität steht auf Lebensfreude und Aktivität. Wie wäre es damit, wieder einmal tanzen zu gehen?

Erfolg: Gute Tage für Überlegungen oder Betreibungen in Richtung beruflicher Selbständigkeit.

Partnerschaft: Trotz der dynamischen Vibes - bemühen Sie sich, Ihr Gegenüber nicht an die Wand zu spielen.

Hund und Katz' & Co: Tiere, besonders Katzen reagieren oft mit Unruhe auf den Vollmond. Das geht bald wieder vorbei.

Wohnen/Haushalt/Garten: Zum Düngen Ihrer Zimmerpflanzen ist ein idealer Zeitpunkt ab Vollmond am Sonntag (ca. 20 h) und dann weiter beim abnehmenden Mond.

Food and Soul: Paprika-Puten-Geschnetzeltes in Rahmsauce



Dos and Don’ts:

Wenn Sie feines Haar immer wieder an Löwe-Tagen schneiden lassen, wird es kräftiger.

Herz und Kreislauf an diesen Tagen nicht überbeanspruchen!



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at