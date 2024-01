Bis Donnerstag lassen sich alte Vorhaben gut abschließen, ab Freitag stehen die Zeichen wieder auf Neuem.

Dienstag, 09, bis Montag, 15. Jänner 2024

Dienstag, 0h, bis Mittwoch, ca. 02 h: abnehmender Mond in Schütze

Dating: Die großzügigen Vibes dieser Tage können dazu verleiten, sich den Mund etwas zu voll zu nehmen, Angeberei kommt aber beim Gegenüber nicht gut an.

Erfolg: Die Zeichen stehen auf Optimismus und Expansion.

Partnerschaft: Buchen oder planen Sie in diesen Tagen gemeinsam eine große Reise.

Hund und Katz' & Co: Wenn ein Ortswechsel für Ihr Tier vorgesehen ist (z.B. neuer Stall, Besitzerwechsel), sind diese Tage ideal dafür, damit die Eingewöhnung in die neue Umgebung gut gelingt.

Wohnen/Haushalt/Garten: Sehr guter Zeitpunkt zum Zurückschneiden von Obstbäumen oder -sträuchern.

Food and Soul: Lammkotelettes mit Bohnen-/Fisolengemüse



Dos and Don’ts:

Super Tage für eine Horizonterweiterung, buchen oder besuchen Sie z. B. ein Seminar oder einen Sprachkurs.

Das ewige Predigen der eigenen Meinung wirkt auf andere zermürbend.

Mittwoch, ca. 02 h, bis Freitag, ca. 04 h: abnehmender Mond in Steinbock, Neumond Freitag, ca. 04 h, danach zunehmender Mond



Dating: Gute Tage fürs Kennenlernen oder ein erstes Date, wenn Sie auf der Suche nach einer stabilen Beziehung sind.

Erfolg: Momentan fallen alle Arbeiten leicht, die große Konzentration und Geduld erfordern.

Partnerschaft: Zeigen Sie Ihrem Gegenüber Verantwortungsbewusstsein, das stärkt die Verbindung.

Hund und Katz' & Co: Wenn Sie Zahnstein bei Ihrem vierbeinigen Liebling öfter bei abnehmenden Steinbock-Mond entfernen lassen, bildet er sich mit der Zeit weniger nach.

Wohnen/Haushalt/Garten: Geduldsarbeiten im Haushalt fallen momentan leichter als sonst.

Food and Soul: Schwarzwurzeln mit Schinken in Blätterteig



Dos and Don’ts:

Super Zeitpunkt für Haut- und Nagelpflege und die anhaltende Entfernung von unerwünschtem Haarwuchs.

Vermeiden Sie zurzeit besonders eine Überbelastung von Knien, Knochen und Gelenken.

Freitag, ca. 04 h, bis Sonntag, ca. 04 h: zunehmender Mond in Wassermann



Dating: Gemeinsam etwas ganz Ausgefallenes zu unternehmen, macht momentan besonders viel Spaß.

Erfolg: Seien Sie offen für Ideen, die Ihnen auf den ersten Blick einfach verrückt vorkommen. Oft bringen gerade solche eine überraschende positive Wende.

Partnerschaft: Allzu große Nähe kann an diesen Tagen einengend wirken. Planen Sie lieber einmal etwas nur mit den eigenen Freund:innen.

Hund und Katz' & Co: Ihr Tier genießt es momentan besonders, wenn es etwas Neues ausprobieren oder kennenlernen kann.

Wohnen/Haushalt/Garten: Geben Sie Ihrer Umgebung neuen Schwung, indem Sie umräumen, Möbel umstellen oder z. B. neue, farbenfrohe Vorhänge anschaffen.

Food and Soul: Gekochter Karfiol mit Gorgonzola-Sauce



Dos and Don’ts:

Nützen Sie die Faschingszeit und hauen Sie wieder einmal so richtig auf die Pauke! Dieses Wochenende eignet sich besonders dazu.

Bedenken Sie, dass Ihre Freiheit dort aufhört, wo sie die eines anderen einzuschränken beginnt.

Sonntag, ca. 04 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Fische



Dating: An Fische-Tagen besteht die Neigung zum Idealisieren und zur Schwärmerei. Warten Sie mit einem profunden Urteil über Ihr Gegenüber noch ab.

Erfolg: Bemühen Sie sich momentan besonders um eine klare Ausdrucksweise und überprüfen Sie durch Nachfragen, ob Sie richtig verstanden wurden.

Partnerschaft: Eine gute Zeit für einen gemeinsamen Rückzug und gemütliches Kuscheln.

Hund und Katz' & Co: Tiere neigen jetzt mehr dazu, sich zu verlaufen, seien Sie besonders vorsichtig.

Wohnen/Haushalt/Garten: An Wassertagen ist gründliches Gießen von Zimmerpflanzen angesagt.

Food and Soul: Spahetti mit Basilikum-Pesto, dazu grüner Salat



Dos and Don’ts:

Verwöhnen Sie Ihre Füße mit einem Fußbad oder einer Fußreflexzonenmassage. Das tut zurzeit besonders gut.

Mit Nagelpflege oder Haareschneiden besser auf die Zeit nach den Fische-Tagen warten.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at