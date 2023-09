Vorhaben mit Elan weitertreiben

Die Zeit bis Donnerstag sollte zum Vorantreiben von Vorhaben genutzt werden. Mit dem beginnenden abnehmenden Mond ab Freitag wird das Abnehmen wieder leichter. Der Freitag eignet sich sehr gut zu einem Fasttag als Einstieg.

Dienstag, 26. September, bis Montag, 02. Oktober 2023

Dienstag, 0 h, bis Mittwoch, ca. 02 h: zunehmender Mond in Wassermann

Dating: Halten Sie den Radarschirm auf Empfang, es kann leicht zu einer überraschenden Begegnung kommen.

Erfolg: Miteinander geht alles leichter - eine gute Zeit für Teamwork!

Partnerschaft: Diese Tage eignen sich nicht zu allzu großer Nähe, geben Sie Ihrem Gegenüber und nehmen Sie sich selbst Freiraum.

Hund und Katz' & Co: Wenn Sie sich ein Tier zulegen wollen, ist diese Zeitqualität geeignet, um über das Internet das "richtige" für Sie zu finden.

Wohnen/Haushalt/Garten: Peppen Sie Ihre Umgebung mit etwas Neuem, Fröhlichem auf, das hebt die Stimmung.

Food and Soul: Wild-Ragout mit Hagebuttensauce und Nuss-Semmelknödel



Dos and Don’ts:

Guter Zeitpunkt, um Probleme mit der Elektronik zu lösen.

Auch wenn Ihnen momentan sehr danach ist, lassen Sie sich nicht zu allzu verrückten Aktionen hinreissen.

Mittwoch, ca. 02 h, bis Freitag, ca. 02 h: zunehmender Mond in Fische



Dating: Diese Tage bringen sehr einfühlsame Vibes, aber vielleicht fällt es Ihnen schwer, Ihre Gefühle so rüberzubringen, wie Sie das wirklich wollen.

Erfolg: Momentan kann es sein, dass Sie und Ihre Geschäftspartner oder Mitarbeiter aneinander vorbei reden. Überprüfen Sie, ob Sie und die anderen dasselbe meinen.

Partnerschaft: Möglicherweise haben Sie den Wunsch, sich allein zurückzuziehen. Geben Sie dem nach, bald kommen wieder aktivere Tage.

Hund und Katz' & Co: Nutzen Sie in diesen Tagen besonders Ihre Intuition, um die Bedürfnisse Ihres vierbeinigen Lieblings herauszufinden.

Wohnen/Haushalt/Garten: Sehr guter Zeitpunkt zum Rasenmähen und Heckenschnitt.

Food and Soul: Lachs-Spinat-Lasagne mit Endiviensalat



Dos and Don’ts:

Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl.

Zurzeit besteht die Gefahr, dass wir uns Illusionen hingeben.

Freitag, ca. 02 h, bis Sonntag, ca. 03 h: zunehmender Mond in Widder, Vollmond Freitag, ca. 12 h, danach abnehmender Mond



Dating: Die Mond-Qualität verleiht Ihrem Eroberungswillen Flügel.

Erfolg: Wenn Sie in diesen Tagen mit dem Kopf durch die Wand wollen, überlegen Sie, ob Sie auch bereit sind, das nötige Durchhaltevermögen beizusteuern.

Partnerschaft: Die Vibes stehen zurzeit eher auf Konfrontation. Outdoor-Aktivitäten können zur Entschärfung beitragen.

Hund und Katz' & Co: Bei Vollmond reagieren auch Tiere, besonders Katzen, oft mit Unruhe oder merkwürdigem Benehmen. Das ist kein Grund zur Sorge.

Wohnen/Haushalt/Garten: Guter Zeitpunkt zum Setzen von Obstbäumen, weniger guter Zeitpunkt für die Vorratshaltung.

Food and Soul: Kürbis-Risotto



Dos and Don’ts:

Deeskalieren auf allen Ebenen steht auf der Tagesordnung.

Kopfweh- und Migräne-Auslöser an diesen Tagen nach Möglichkeit vermeiden!

Sonntag, ca. 03 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Stier



Dating: Eine gewisse Hartnäckigkeit verspricht für eine Eroberung momentan Erfolg.

Erfolg: Gute Tage für finanzielle Planungen.

Partnerschaft: Möglicherweie beharrt Ihr Gegenüber zurzeit stark auf ihren/seinen Standpunkten. Die kommenden Zwillinge-Tage eignen sich besser für Diskussionen.

Hund und Katz' & Co: Geben Sie Ihrem Tier die Möglichkeit, mit Artgenossen zu spielen. Das genießt es an diesen Tagen besonders.

Wohnen/Haushalt/Garten: Guter Zeitpunkt zum Einlagern von Wurzel- oder Knollengemüse.

Food and Soul: Faschierter Braten mit cremigem Kohlrabi-Karotten-Kartoffel-Gemüse



Dos and Don’ts:

Vergönnen Sie sich einen gemütlichen Einkaufsbummel, Schnäppchen winken!

Stier-Tage verleiten zum Naschen - greifen Sie zu etwas Gesundem.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at