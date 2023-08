Mit dem beginnenden abnehmenden Mond kommt die Phase des Prüfens und des Abschließens von Projekten und Vorhaben. Es ist an der Zeit, die Resultate vorzustellen. Außerdem wird Loslassen und Abspecken jetzt wieder leichter.

Dienstag, 01., bis Montag, 07. August 2023

Dienstag, ca. 06 h bis Donnerstag, ca. 05 h: zunehmender Mond in Wassermann, Vollmond Dienstag, ca. 21 h, danach abnehmender Mond

Dating: Halten Sie den Radarschirm auf Empfang, es kann leicht zu einer überraschenden Begegnung kommen.

Erfolg: Miteinander geht alles leichter - eine gute Zeit für Teamwork!

Partnerschaft: Diese Tage eignen sich nicht zu allzu großer Nähe, geben Sie Ihrem Gegenüber und nehmen Sie sich selbst Freiraum.

Hund und Katz' & Co: Die Mond-Qualität und zusätzlich Vollmond kann dazu führen, dass Tiere sich ungewöhnlich benehmen. Keine Sorge, das geht bald vorbei.

Wohnen/Haushalt/Garten: Trauen Sie sich und peppen Sie Ihre Umgebung mit bunten Farben auf, das bringt fröhliche Vibes ins Leben.

Food and Soul: Broccoli-Karfiol-Schinken-Auflauf



Dos and Don’ts:

Guter Zeitpunkt, um Probleme mit der Elektronik zu lösen.

Lassen Sie sich nicht zu allzu verrückten Aktionen hinreissen.

Donnerstag, ca. 05 h, bis Samstag, ca. 06 h: abnehmender Mond in Fische



Dating: Diese Tage bringen sehr einfühlsame Vibes, aber vielleicht fällt es Ihnen schwer, Ihre Gefühle so rüberzubringen, wie Sie das wirklich wollen.

Erfolg: Momentan kann es sein, dass Sie und Ihre Geschäftspartner oder Mitarbeiter aneinander vorbei reden. Überprüfen Sie, ob Sie und die anderen dasselbe meinen.

Partnerschaft: Möglicherweise haben Sie den Wunsch, sich allein zurückzuziehen. Geben Sie dem nach, bald kommen wieder aktivere Tage.

Hund und Katz' & Co: Verlassen Sie sich in diesen Tagen besonders auf Ihre Intuition, um die Bedürfnisse Ihres vierbeinigen Lieblings herauszufinden.

Wohnen/Haushalt/Garten: Sehr gute Zeitqualität zum Rasenmähen, ausgiebigem Gießen, sowie Waschen (weniger Waschmittel ist nötig) und Putzen.

Food and Soul: Pilz-Pfanne mit Nudeln



Dos and Don’ts:

Achten Sie auf Ihre Träume, möglicherweise zeigen Sie Ihnen die Lösung für ein Problem.

Zurzeit besteht die Gefahr, dass wir uns Illusionen hingeben.

Samstag, ca. 06 h, bis Montag, ca. 08 h: abnehmender Mond in Widder



Dating: Ihr Eroberungswille ist momentan sehr stark. Übertreiben Sie es nicht, das könnte kontraproduktiv sein.

Erfolg: Diese Tage verleiten dazu, mit dem Kopf durch die Wand gehen zu wollen. Bemühen Sie sich zu überlegen, bevor Sie handeln.

Partnerschaft: Sportliche Betätigung hilft, wenn die Stimmung gerade gereizt sein sollte.

Hund und Katz' & Co: Gute Tage für Wettkämpfe, z. B. Reitturniere.

Wohnen/Haushalt/Garten: Perfekter Zeitpunkt zum Einkochen, Einfrieren, generell Haltbarmachen von Lebensmitteln.

Food and Soul: Kalte Gurkensuppe mit Paradeisern und Paprika und ofenfrischem Baguette



Dos and Don’ts:

Eine Kopfmassage ist zurzeit besonders wohltuend.

Zuviel Hektik und Aktivität kann jetzt vermehrt zu Kopfschmerzen oder Migräne führen.

Montag, ca. 08 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Stier

Dating: Gemeinsam genießen ist die Devise.

Erfolg: Guter Zeitpunkt für Maßnahmen zur finanziellen Absicherung oder Abgrenzung von der Konkurrenz.

Partnerschaft: Ein Theaterbesuch oder ein Essen in einm schicken Lokal sind ein guter Einstieg für sinnliche Stunden.

Hund und Katz' & Co: In diesen Tagen ist es besonders wichtig, das Revier Ihres Vierbeiners zu respektieren.

Wohnen/Haushalt/Garten: Heute wäre die perfekte Zeitqualität, um sich eine Kuschelecke in der Wohnung oder im Garten herzurichten oder wenigstens den Arbeitsplatz gemütlicher zu gestalten.

Food and Soul: Gekochtes Rindfleich mit Kohlrabigemüse und Erdäpfelschmarrn



Dos and Don’ts:

Üben Sie in diesen Tagen das Nein-Sagen, wenn Sie sich überfordert fühlen. Es gelingt momentan besser als sonst.

Schützen Sie sich momentan besonders vor Halsweh und Verkühlungen. Die Halsgegend ist zurzeit empfindlicher als sonst.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at