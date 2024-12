Airline-unabhängige Flugbegleiter-Ausbildung

Flugbegleiterin und Flugbegleiter zählt für viele noch immer zum Traumjob. Das WIFI Wien startet Kurs für EU-weite Flugbegleiterlizenz. Kostenloser Infotag am 10. Jänner 2025.

Der Einstieg in die Welt der Luftfahrt ist nicht leicht. Um sich auf die Bewerbung oder Arbeit als Flugbegleiter im In- oder Ausland vorzubereiten bietet das WIFI Wien von 10. bis 21. Februar 2025 Österreichs ersten Airline-unabhängigen Ausbildungskurs für Flugbegleiter an. Die Basisausbildung bereitet auf die Bewerbung oder Arbeit als Flugbegleiter vor. Nach bestandener Abschlussprüfung winkt die EU-weit gültige, staatliche Flugbegleiterlizenz. Bei der Fluglinie findet im Anschluss die weitere betriebsspezifische Schulung statt.

Sicherheit ist an Bord oberste Priorität. © Gettyimages ×

Bewerbungsvorteil mit Flugbegleiter WIFI-Kurs

Vorbereiten. „Der Vorteil liegt auf der Hand: Interessierte schließen zuerst die Basisausbildung am WIFI Wien ab und entscheiden sich danach für eine Airline. Im Kurs werden sie auch auf die Bewerbungssituation vorbereitet und haben damit klar die Nase vorn“, erklärt Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien.

Eignung. Damit das Flugzeug auch weiterhin zu den sichersten Transportmitteln zählt, ist einerseits das professionelle Training der Kabinencrew das Um und Auf, andererseits werden sehr gute Englisch- und Schwimmkenntnisse sowie körperliche Fitness vorausgesetzt. Die körperliche Eignung wird vor dem Ausbildungsbeginn von einem von der österreichischen Zivilluftfahrtbehörde zugelassenen Fliegerarzt festgestellt. Trainiert werden die angehenden Flugbegleiter von engagierten und praxiserfahrenen Luftfahrtsexperten der Punitz Flug.

Service und Kommunikation mit den Passagieren gehört zum Job der Flugbegleiter. © Gettyimages ×

Top-Lehrinhalte rund um die Sicherheit an Bord

Bei dem 10-tägigen Kurs mit zwei Praxistagen steht das Sicherheitstraining im Vordergrund, das von Erster Hilfe an Bord über Brandbekämpfung und Überlebenstraining im Wasser bis zur Kommunikation mit Passagieren und Crew reicht und in englischer Sprache abgehalten wird. Die Schwerpunkte liegen auf:

• Einführung in die Grundlagen der Luftfahrt (Aviation indoctrination training)

• Flugmedizin und Erste Hilfe an Bord (Aviation medicine and first aid)

• Rauch und Brandbekämpfung (Fire and smoke training)

• Gefährliche Gegenstände an Bord (Dangerous goods training)

• Zusammenarbeit von Besatzungsmitgliedern (Introductory CRM training)

• Kommunikation (Communication)

• Handhabung von Passagieren (Passenger handling)

• Überlebenstraining allgemein und im Wasser (Survival training)

• Abschlussprüfung (Final theoretical examination)

• Sicherheit an Bord (Security training)

• Verhalten beim Vorstellungsgespräch

Nach bestandener Abschlussprüfung wird eine EU-weit anerkannte, staatliche Flugbegleiterlizenz ausgestellt, die fünf Jahre gültig ist und mit Tätigkeitsnachweis einfach verlängert werden kann. Erfolgreich abheben und sicher landen

„Fluglinien suchen gezielt nach engagierten, weltoffenen und flexiblen Menschen, die bereit sind, die Herausforderungen des Berufs zu meistern. Mit der Basisausbildung zum Flugbegleiter bietet das WIFI Wien Interessierten die besten Voraussetzungen, in die faszinierende Welt der Luftfahrt einzusteigen“, betont Faymann.

INFO: WIFI Wien-Flugbegleiter-Grundkurs: Einstieg in die Welt der Luftfahrt: 10.bis 20. Februar 2025Kostenloser Infotermin: 10.Jänner 2025wifiwien.at/96116x