Spar-Akademie: Alles dreht sich um die Finanzen

Wie kann ich mein Geld gut anlegen? Welche Finanzierungsmodelle gibt es und was ist Kryptowährung? Alles Fragen, mit deren Beantwortung sich die in der Spar-Akademie Wien umgesetzten Finanzbildungselemente beschäftigen.

In drei Lehrjahren erweitert und bereichert Finanzbildung den Lehrstoff in der Theorie und in der Praxis mit dem Ziel, die finanzielle Eigenverantwortung der Jugendlichen zu stärken. Wie wichtig das Wissen über einen bewussten Umgang mit Geld ist, zeigt die aktuelle Entwicklung: In Zeiten, in denen sich Jugendliche sehr über Materielles vergleichen – jeder möchte z. B. das neueste und beste Handy haben – stürzen sich junge Erwachsene immer öfter in Schulden. Die beste Vorsorge, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist gezielte Bildung. Daher lobt SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch bei der Zertifikatsverleihung die jüngst von der SPAR-Akademie Wien in den Lehrplan integrierte Bildungsinitiative einmal mehr: „Die nachhaltige Finanzbildungsstrategie an der Spar-Akademie Wien ist beispielgebend und unterstreicht die Vorreiterrolle in der Lehrlingsausbildung im österreichischen Handel“, betont Spar-Vorstand Hans K. Reisch.

Lebensnahe Lehrinhalte als Rüstzeug fürs LebenWer im dritten Lehrjahr alle MoneyMatters-Lektionen im Finanzbildungstool der Bank Austria erfolgreich absolviert, kann stolz sein Zertifikat in Händen halten. MoneyMatters ist eine geprüfte Maßnahme der Nationalen Finanzbildungsstrategie und des FiBi (Finanzbildungs-Hub Wien), welche mit dem Institut für Wirtschaftspädagogik der Wirtschaftsuniversität Wien entwickelt wurde und mithilfe des Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums umgesetzt wird. „In der Spar-Akademie Wien haben wir es uns zum Ziel gesetzt, mit gut durchdachten, lebensnahen Lehrinhalten, die Eigenverantwortung der jungen Erwachsenen in Theorie und Praxis zu schulen“, erklärt Robert Renz, Leiter der Spar-Akademie. Die ersten 64 Lehrlinge der Spar-Akademie Wien haben kürzlich das mehrstufige Ausbildungsprogramm von MoneyMatters, dem Finanzbildungsprogramm eines heimischen Bankenkonzerns, erfolgreich absolviert.