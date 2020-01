Berlin. Nach fast zwei Jahrzehnten kehren Will Smith (51) und Martin Lawrence (54) als "Bad Boys"-Ermittler zurück auf die Leinwand. Die beiden Schauspieler merken nach eigenen Angaben mittlerweile auch, dass sie älter geworden sind. Er spüre sein Alter schon, sagte Smith am Dienstag in Berlin.

Er habe seine Actionszenen im Film erst selbst machen wollen. "Wenn Tom Cruise alle seine Stunts macht, kann ich meine auch machen", sagte Smith ("Men in Black", "Der Prinz von Bel-Air"). Aber nach drei Tagen hätten sie ihre Meinung geändert. "Es war wirklich viel tougher, als ich gedacht hätte."

Die Actionkomödie "Bad Boys For Life" kommt am 16. Jänner ins Kino. Auf die Fortsetzung mussten Fans lange warten. Will Smith habe den Film erst machen wollen, wenn er auch gut werde, sagte Lawrence vor Journalisten. Irgendwann habe das Drehbuch dann gepasst.

Der erste Film über die beiden Ermittler aus Miami erschien 1995, der zweite folgte dann 2003. Für Smith hat der dritte Film nun auch Erinnerungen an Miami zurückgebracht. Früher habe der Popstar Prince dort einen Club gehabt - und es sei sehr schwer gewesen zu arbeiten, wenn man jeden Abend dort habe ausgehen können.