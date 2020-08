"Batman", der Dauerkracher im Superhelden-Universum bekommt eine neue Episode, nun ist der erste Trailer da. Lang erwartet wird "The Batman", weil dieses Mal wieder ein neuer Flattergeselle zu sehen sein wird. "Twiligt"-Schnuckel Robert Pattinson schlüpft in die enge Latex-Haut des düsteren Superhelden-Getiers. Batman ist noch sehr jung, muss erst lernen, wie er Gotham City retten kann. Dieses Mal an der Reihe: Der Kampf gegen den Riddler, der ein mächtiger, grausamer zu werden scheint.

Colin Farrell: Unkenntlich als Pinguin

Der Trailer entstand mit lediglich einem Viertel (!) des Filmes, mehr konnte bislang nicht gedreht werden. Und doch gibt es schon einiges zu entdecken: Neben Pattinson als ernstem, noch unerfahrenem Batman fällt uns der Pinguin auf. Gespielt wird dieser von Colin Farrell in einer Maske und mit Prothesen versehen, sodass man ihn kaum erkennen kann (siehe Bild oben)!

The Batman: Sie sind dabei

Die Dreharbeiten mit dem britischen "Twilight"-Star waren im Jänner angelaufen, dann aber wegen Corona Mitte März gestoppt worden. Laut "Variety" soll der Dreh nun ab September in England fortgesetzt werden, im September 2021 soll der Streifen in die Kinos kommen. Neben Pattinson spielen in "The Batman" Zoe Kravitz als Catwoman, Paul Dano als Riddler, Colin Farrell als Pinguin und Andy Serkis in der Rolle der Butler-Figur Alfred Pennyworth mit.