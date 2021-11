ABBA: Heute neues Album nach 40 Jahren Pause

Heute stürmen ABBA mit „Voyage“ wieder die Charts. Die Details, die Kritik.

Pop. Seit Mitternacht hat das fast 40 Jahre lange Warten ein Ende. Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76), Benny Andersson (75) und Anni-Frid Lyngstad (76) melden sich mit der ABBA-CD Voyage zurück. 10 neue Songs voll träger Schönheit (siehe Kritik) und ein sicherer Nummer-1-Hit.

Tollkühn. „Man sagt, es wäre tollkühn, 40 Jahre auf neue Musik warten zu lassen, aber wir haben im Frühjahr 1982 eine Pause beschlossen, und eben jetzt beenden wir sie wieder. Das ist ebenso schräg wie wunderbar.“

Show. Auslöser für das Überraschungsrevival ist die neue Konzertshow Voyage. Nach über fünf Jahren Vorarbeit kehren ABBA ab 27. Mai in London als Avatare auf die Bühne zurück. „Ohne die Show gäbe es keine neuen Songs. Die Arbeiten haben uns inspiriert.“

Geheim. Bereits 2018 begann man unter völliger Geheimhaltung in Stockholm mit den Aufnahmen. „Es war eine absolute Freude, endlich wieder gemeinsam zu arbeiten“, schwärmt Anni-Frid: „Ich bin glücklich, dass wir diesen Schritt gewagt haben.“

ÖSTERREICH-Soundcheck: So klingen die neuen ABBA

Kritik. Dancing Queen, SOS, Super Trouper. In den 70er und 1980er-Jahren waren ABBA die große Hitfabrik. Jetzt geht man es deutlich ruhiger, um nicht zu sagen träger an. Voyage liefert zwar schöne Melodien (Just A Notion), aber erschreckend wenig Ohrwurmqualitäten. Das Alter klingt deutlich durch: Pensionistenpop. Die Vorabhits I Still Have Faith In You und Don’t Shut Me Down sind noch das Beste.