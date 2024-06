9 Jahre ohne Sex! Lenny Kravitz hält Versprechen

Weil für Lenny Kravitz ohne feste Partnerschaft kein Sex mehr infrage kommt, hatte der Superstar laut eigener Aussage neun Jahre lang keinen Beischlaf mehr.

In einem Interview mit "The Guardian" hat Lenny Kravitz (60) Licht in sein Liebesleben gebracht. Sex, Drugs and Rock 'n' Roll sei nicht das Motto, nach dem er lebe - ganz im Gegenteil. Ganz romantisch sehne er sich nach der großen Liebe und warte auf diese die letzten neun Jahre lang - ohne Erfolg.

Kein Sex ohne fixe Beziehung

Dabei hatte er sich selbst versprochen, keinen Sex mehr zu praktizieren, bis er nicht die Frau fürs Leben gefunden habe - ein "spirituelles Anliegen", wie er sagt. Und auch wenn die Suche keine leichte sei, weil er über die Jahre ein wenig eigenbrötlerisch geworden wäre, will er keinesfalls aufgeben.

Tochter Zoë aus einziger Ehe

Aus seiner ersten und bisher einzigen Ehe mit Lisa Bonet entsprang Tochter Zoë Kravitz (35), fünf Jahre später folgte bereits die Scheidung. Danach war Kravitz mit tatsächlichen wie angeblichen Affären immer wieder in den Schlagzeilen, ehe er es in den letzten Jahren bekanntlich ruhiger angehen ließ. Am Sonntag feierte er übrigens seinen 60. Geburtstag, zwei Tage davor erschein sein neues Album "Blue Electric Light".