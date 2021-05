Am Wien- Set von ›Jack Ryan‹

Die Wiener Innenstadt wurde zum Set für die Amazon-Prime-Serie „Jack Ryan“.

Wer Montagfrüh das Lockdown-Ende für eine Shopping-Tour auf der Kärntner Straße nützen wollte, staunte nicht schlecht, denn statt Schaufensterbummel gab es dort jede Menge Action.

Zwischenstopp in Wien

Erst bei der Staatsoper, dann am Stephansplatz. Denn die Amazon-Prime-Serie Jack Ryan macht Zwischenstopp in Wien. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde am Wiener Hauptbahnhof ­gedreht. Die Serienstars John Krasinski und Michael Kelly wurden außerdem in der Stallburggasse und in der Hofreitschule gesichtet. ÖSTERREICH hat Fotos vom Dreh.

Unbezahlbare Werbung

Gestern drehte das Filmteam dann unter anderem in Schönbrunn. Alle Touristen-Hotspots werden also in der dritten Staffel der Kultserie zu finden sein. Für Wien eine unbezahlbare Werbung.