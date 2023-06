Baby-Alarm bei den Alabas: Sonntag Geburtstermin

Countdown: In wenigen Tagen sind die Alabas zu viert.

Nachwuchs. Star-Kicker David Alaba (30) und seine Lebensgefährtin Shalimar Heppner erwarten ihr zweites Kind. Auf Instagram gibt die fesche Münchnerin (28) immer wieder Updates zu ihrer Schwangerschaft. Gerade ist die Unternehmerin nach München gereist.

Laut Team-Chef Ralf Rangnik verriet nun den Geburtstermin: „Es ist der 11. Juni, aber ob das Baby das weiß, weiß ich nicht – wahrscheinlich nicht“, scherzte er bei der Pressekonferenz zu den Nationalteamspielen am 17. Juni in Brüssel. „Wenn es fußballfreundlich ist, kommt es schon am Freitag, damit David ganz normal am Samstag zu uns stoßen kann“ Der aktuelle Plan lautet noch, dass Alaba morgen nicht im Camp in Windischgarsten (OÖ) erwartet wird.

Am Freitag postete auch Alaba aus München – Baby-Countdown!

Geschwisterchen. Alaba ist bereits Vater eines Sohnes, dem vierjährigen Zion. Ob Baby Nummer zwei ein Mädchen oder ein Bub wird, ist noch nicht bekannt.