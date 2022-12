Boris Becker plant Mega-TV-Deal nach seiner Haftentlassung

Während seine Anwälte an der Entlassung arbeiten, feilt Boris an einem TV-Deal.

Smart. Seit sieben Monaten sitzt Boris Becker in England im Gefängnis. Insgesamt fasste der einstige Tennis-Star 2,5 Jahre Haft aus. Doch das könnte in den nächsten Tagen bereits Geschichte sein. Becker soll entlassen, nach Deutschland abgeschoben werden und schon bald in Freiheit sein. An seiner Rückholung mit Privatjet wird bereits gearbeitet. Dann soll Boris vorerst bei Freunden wohnen.

Deal. Für seine Zeit nach dem Gefängnis soll Becker ebenfalls bereits Pläne schmieden. So berichten englische Medien, dass er mit einem Münchner TV-Sender über ein Exklusivinterview verhandelt. Eine gute Chance, ordentlich abzukassieren. Außerdem soll Becker an einem Buch arbeiten.

Wie viel Geld Becker davon aber bleibt, ist fraglich. Sein Insolvenzverfahren gilt nämlich auch für Deutschland und somit fallen Einnahmen in die Insolvenzmasse und ihm selbst bleibt nur wenig.