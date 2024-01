„Brad Pitt hat tagelang nicht geduscht“

Der männliche Beauty-Export Hollywoods als ungewaschener Stinker - ein berühmter Mitbewohner erinnert sich.

Ihm war es total egal – das Duschen setzte Brad Pitt einfach tagelang aus – diese Angewohnheit hatte der Filmstar noch bevor er reich und berühmt wurde.

Jason Priestley erinnert sich. © Getty ×

Das jedenfalls erzählt sein ehemaliger WG-Kollege Jason Priestley, in den 1990er Jahren selbst Teenie-Schwarm („Beverly Hills 90210“). In der TV-Show Live with Kelly and Mark erinnerte sich der Serien-Star an die gemeinsamen Zeiten mit Brad Pitt in einer Wohnung in einem schäbigen Teil von Los Angeles.

Pitt in den dreckigen 90er Jahren... © Getty ×

Sie spielten damals ein Spiel, es ging darum, wer länger ohne Duschen auskommen könne. Priestley im TV: „Es gab einen regelmäßigen Gewinner.“

Brad Pitt siegte fast immer bei diesem eher ekelhaften Wettkampf. Ziemlich unglaublich, dass dieser Mann kurze Zeit später Hollywoods größter Frauenschwarm wurde.