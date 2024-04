Claudia Jung verzichtete auf Sex für Karriere-Boost

Über 350 eingespielte Songs in 40 Jahren machten Claudia Jung zu einer fixen Größe am Schlagerhimmel.

Spätestens seit dem Weinstein-Skandal vor sieben Jahren ist die mediale Aufmerksamkeit drastisch gestiegen, wenn es um das Thema "Sex und Machtmissbrauch" im Entertainment geht. Auch im deutschsprachigen Raum meldeten sich etliche Stars, die zu Sex mit ihren Wegbereitern überredet oder gar gezwungen wurden. Sängerin Claudia Jung (60) erzählte im Bild-Interview von ihren persönlichen Erfahrungen in der Schlager-Branche.

© Instagram/jung.claudia

Seit 40 Jahren im Geschäft

Jungs Karriere begann 1984, zwei Jahre später brachte sie mit "Immer wieder eine Handvoll Zärtlichkeit" ihre erste Single auf den Markt. Ihre größten Erfolge feierte sie in den 90er Jahren, unter anderem mit "Je t’aime mon amour". Heute weiß sie jedenfalls: "Die Schlagerbranche ist ein Goldfischteich".

"Ich lasse mich nicht verbiegen"

Ob sie schon mal etwas tun musste, was sie nachher bereute? "Noch nie. Ich lasse mich nicht verbiegen. Ich entscheide selbst, was ich anziehe und wie ich auf der Bühne performe." Denn: "Das sind Machtspielchen, auf die ich noch nie Lust hatte. Natürlich musste ich mir aber über die Konsequenzen bewusst sein. Wenn du dich in einer Sendung weigerst, den Auftritt so oder so zu machen, dann bist du beim nächsten Mal halt nicht mehr dabei."

© Instagram/jung.claudia

"Besetzungscouch" war nie Option

Auf das Thema "Besetzungscouch" angesprochen, blieb sich Jung stets selbst treu: "Sie wurde mir durchaus schon angeboten, ich habe sie aber nie ausprobiert." Und so kletterte der Schlagerstar bekanntlich auch ohne Sex die Karriereleiter hoch, wo sie heute immer noch steht. Ihr neues Album trägt den Titel "3fach JUNG" und enthält ganze 45 Lieder, viele davon sind Neuheiten.