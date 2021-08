Conchita startet "Wasserspiele"

Oscar-Glanz in Schloss Hof. Conchita präsentiert heute neue Show „Aquaphonix“.

Auftakt. „Wir werden ein Märchen erschaffen und Geschichten von Hoffnung und Glück erzählen!“ Nach verregnetem Konzert-Comeback in Lustenau und Badeurlaub am Weißensee dreht sich bei Conchita (32) auch heute alles um das Wasser. Premiere der Hit-Show Aquaphonix in Schloss Hof, NÖ.

Show. „Gigantische Wasserfontänen, Lasershow, die Primaballerina des Cirque du Soleil und ich als absolutes Highlight“, erklärt Conchita die Hit-Show, für die sie auch wieder die „große Robe“ auspackt: „Es wird auf jeden Fall glamourös, denn in einem Schloss werde ich ja nicht mit zerrissenen Jeans daherkommen!“

Hits. Auch musikalisch gibt Conchita alles: „Der neue Hit Malebu, Tina Turner und ein bisschen James Bond.“ Dazu Frei wie ein Phoenix, die neue, deutsche Version der ESC-Hymne.