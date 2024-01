Conchita will für Deutschland den ESC gewinnen: "In Österreich hat mich ja keiner gefragt"

Am Donnerstag startet Conchita die neue ARD-Show „Ich will zum ESC“. Damit könnte sie sogar für Deutschland den Song Contest gewinnen. Als Komponistin. Und das nur weil sie der bei ORF "vergessen" hat.

„In Österreich hat mich ja keiner gefragt, deshalb darf ich nun bei unseren Nachbarinnen mitmischen!“ Im oe24.TV Interview lässt unser ESQ-Queen Conchita die Song Contest-Bombe platzen. Sie sucht jetzt für Deutschland den Song Contest Hit und könnte theoretisch damit am 11. Mai in Mälmö sogar zum zweiten Mal gewinnen. Diesmal als Komponist.

Bereits morgen, Donnerstag startet dafür der Countdown: Premiere der neuen Show „Ich will zum ESC“, wo sie mit Ray Garvey den Deutschen Kandidaten sucht, in der ARD-Mediathek. Pro Team werden je zwei Künstler mit den Songs der Coaches auf ESC-Kurs getrimmt. Am 8. Februar steigt das große TV-Finale. Für den Winner steht am 16. Februar dann als letztes Hindernis noch die deutsche Endausscheidung am Programm. Dann geht's am 11. Mai zum ESC-Finale nach Malmö, wo Conchita trotz der vielen Hürden, schon ein bisschen von einem möglichen Sieg träumt: „Vielleicht gewinnt mein Kandidat ja wirklich den Song Contest. Das wäre sehr cool, denn das hat ja bislang nur Johnny Logan geschafft. Als Sänger und als Trainer zu siegen.“

Schafft es Conchitas Kandidat wirklich zum ESC, dann wird sie dort nicht Österreich, sondern Deutschland die Daumen drücken: „Mein Herz ist dann bei der Person und beim Lied und nicht beim Land.“ Das Tor zum ORF hält sie sich aber trotzdem offen: „Wann das gut wird, kann man ja nächstes Jahr wieder reden.“

In Malmö ist sie auf jeden Fall dabei: „Der ESC ist ja die einzige Bubble wo ich noch immer einen Stellenwert wie Madonna habe.“ Zum Song Contest Fieber kommt auch der Bühnen-Stress. Am 15. Februar steht im Wiener Rabenhof die allererste Theater Premiere am Programm: im neuen Stück "Luziwuzi" spielt Tom Neuwirth ja Erzherzog Ludwig Viktor den schwulen Bruder von Kaiser Franz Josef: „Ein Traum geht in Erfüllung!“