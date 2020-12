Darum suchte Polizei deutschlandweit nach Günther Jauch

Im TV plauderte Quizmaster und RTL-Legende Jauch eine brisante Geschichte aus.

„Ich bin in Bayern mal zu schnell gefahren. Bußgeld 15 Euro“ erzählte Quizmaster Günther Jauch einem Kandidaten in der am Montagabend ausgestrahlten „Wer wird Millionär?“-Sendung. Die scheinbar harmlose Geschichte wird schnell skurril: Weil Jauch umgezogen war, konnten ihm die Beamten den Bußgeldbescheid über läppische 15 Euro nicht zustellen. Die bayrischen Behörden wollten das nicht auf sich sitzen lassen. Jauch erzählt: „Da haben die gesagt: ‚Amtshilfe‘. In ganz Deutschland ‚Amtshilfe‘! Wo ist der Mann?“.

Intensive Polizeisuche

Als man feststellen konnte, dass Jauch ins Gebiet Brandenburg umgezogen war, wurden dort alle Polizeidienststellen zur Suche nach der RTL-Ikone aufgerufen. Und tatsächlich: 2 Tage vor dem Ende der Verjährungsfrist standen laut Jauch zwei Brandenburger Polizisten vor Jauchs Tür, um ihm den Bußgeldbescheid über 15 Euro persönlich zu überreichen. Der Moderator soll auf den überraschenden Besuch mit seinem gewohnt flapsigen Humor reagiert haben: „Da habe ich gesagt: ‚Ich möchte ihnen als Erstes gratulieren, dass Sie in diesem Land so konsequent Kapitalverbrechen verfolgen‘“, erzählte Jauch dem „Wer wird Millionär?“-Publikum.

Die Polizei kam also zu ihren 15 Euro – und vielleicht sogar zu einem Foto mit einem – widerwillig bezahlenden – Günther Jauch.