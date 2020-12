David Beckham kämpft als alter Mann gegen Malaria

Der ehemalige Profi-Fußballer David Beckham sieht alt und gebrechlich aus – und das ist auch Absicht.

Für einen neuen Werbespot der Kampagne „Malaria Must Die So Millions Can Live“ hat sich Beckham digital altern lassen. Als Siebzigjähriger mit Falten, Altersflecken und grauen Haaren präsentiert er im Jahr 2050 eine Zukunft, in der die Infektionskrankheit Malaria ausgerottet ist.

Der 45-jährige setzt sich bereits seit Jahren im Kampf gegen Malaria ein. 2009 spielte er beriets im Rahmen einer Charity-Aktion im Wembley Stadium ein Tennismatch gegen Andy Murray über das weltweit längste Moskito-Netz. Die „Malaria Must Die So Millions Can Live“-Kampagne liegt ihm persönlich am Herzen: „Die Krankheit ist weiterhin für den Tod vieler Kinder verantwortlich. Wir haben die Möglichkeit, das während unserer Lebensspanne zu ändern“.

Viele Todesopfer jährlich

Malaria ist eine von Insekten übertragene Infektionskrankheit, der laut der WHO (Weltgesundheitsorganisation) alle zwei Minuten ein Kind zum Opfer fällt. Besonders in Afrika fordert die Krankheit etwa 250.000 junge Leben jährlich. Die aktuelle Kampagne, die von der britischen Wohltätigkeitsorganisation „Malaria No More UK“ ins Leben gerufen wurde, soll das Bewusstsein der Öffentlichkeit steigern und staatliche Fördermittel sichern.

Hier geht es zum Werbespot mit David Beckham.