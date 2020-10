Der Verschwörungstheoretiker-Club hat ein neues Mitglied

Michael Wendler tritt spontan aus der DSDS Jury aus und nun schießt der Corona-Leugner auch gegen RTL.

Der Sänger macht sich aktuell das Leben schwer, auf Instagram verkündet er am Donnerstag seinen Austritt bei DSDS. Der Grund: Die Corona-Maßnahmen. Er würde die Sendung freiwillig verlassen. Alternative Fakten zur Pandemie scheinen dem 48-jährigen aber wichtiger zu sein. Ein weiteres Video, das er auf Telegram veröffentlicht, dreht sich dann rund um Corona und das Versagen der Bundesregierung. Die Maßnahmen lehnt er entschieden ab.

Damit reiht sich Wendler in die Liste prominenter Verschwörungstheoretiker ein. Xavier Naidoo, der jüngst ausschließlich als Coronakritiker Schlagzeilen macht, lobt Wendler. Auch der ehemalige Fernsehkoch Attila Hildmann meldet sich zu Wort: "Ehrenmann! Wir sind stolz auf dich, Michael!"

Wendlers Manager überrascht

Wendlers Manager, Markus Krampe, bezeichnet ihn als "krank" und war selbst vollkommen überrascht von dem Austritt aus der DSDS-Jury. Erst im August wurde er dort als neues Mitglied vorgestellt. Der Sänger fährt harte Geschütze auf und springt auf die Welle der Verschwörungstheoretiker auf. Die Bundesregierung würde gegen die Verfassung verstoßen und alle Fernsehsender seien mitschuldig, da diese gleichgeschaltet sind. Wendler postet nun auf Telegram, laut ihm die einzige Plattform, die nicht von Zensur betroffen ist. Über den Messanger verbreitet auch Naidoo seine Theorien zu einem "Deep State" und den Impfplänen von Bill Gates.

Der Kampf mit RTL

Grade erst nahm Wendler eine TV-Now Doku auf, in der er seine Hochzeit mit der Welt teilen wollte. Doch nach seinen absurden Äußerungen steht fest: RTL und Wendler gehen zukünftig getrennte Wege. Der Sender zieht sogar eine Klage in Erwägung. Auch darauf reagiert der Wendler in seinem Video, er freut sich bereits auf die Klage. Auch seine Werbekooperationen sind ihm egal. So nahm Kaufland einen Werbespot wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Wendlers Telegram-Video aus sämtlichen Kanälen. Da der deutsche Sänger Massenmedien nun aber generell verurteilt, ist es ihm egal - Es sei wichtiger endlich aufzuwachen.