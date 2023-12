Amira Pocher verrät: SO sieht mein Traummann aus

Die Ex von Comedian Oliver Pocher erklärt, was ein Mann mitbringen muss, um sie zu erobern

Sie ist Model und Moderatorin - und seit diesem Sommer wieder Single: Amira Pocher (31) startet nun wieder die Suche nach der großen Liebe. Was genau ein Mann braucht, um ihr Herz zu erobern, verriet sie jetzt im Podcast mit ihrem Bruder Hima (33). In "Liebes Leben" spricht die hübsche Österreicherin immer wieder über sehr private Themen. Wichtig sei anfangs auf jeden Fall die Optik: "Ich stehe auf Anzüge", erklärt sie. "Ein gut aussehender Mann in einem Anzug" würde sie zum Schmelzen bringen.

Amira steht nicht auf Bad Boys

Hima fragte nach, warum es ihr gerade Männer in Anzügen angetan hätten. "Ich finde einfach, dass es sexy aussieht", sagt Pocher. Wie Hima ausplaudert, scheint Amira schon den ein oder anderen Bad Boy an ihrer Seite gehabt zu haben. "Ja, gut, aber ich hatte auch mal einen kleinen süßen Sunnyboy, der schlanker war als ich und ganz lieb und unscheinbar.“ Dann verrät sie aber endlich, worauf es ihr wirklich ankommt: "Ich finde Intelligenz sehr, sehr attraktiv." Auch sportlich müsse ihr Traummann sein. „Die müssen jetzt keinen Sixpack haben, aber wenn der wenigstens aktiv ist.“

Pocher will einen dominanten Mann

Amira findet auch Lob für ihren Ex Oliver Pocher. „Also ich weiß noch, Olli und ich am Anfang, da sind wir auf den Tafelberg. Da war ich schon nach hundert Metern aus der Puste und der ist da rauf gerannt. Dann haben wir Personal-Training gemacht, Tennis, der war ja richtig aktiv damals. Also ich find das toll.“ Ebenso sei ihr wichtig, dass "ein Mann die Führung übernimmt. Dass er den Weg weiß, dass er alles im Griff, die Zügel in die Hand nimmt. Das finde ich auch sehr attraktiv."