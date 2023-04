Angela Ermakova rechnet ab: "Boris verkauft seine Seele"

Weil Boris Becker noch immer über den "Besenkammer-Sex" spricht, rechnet Angela Ermakova jetzt gnadenlos mit der Tennis-Legende ab.

Auch 23 Jahre nach dem folgenschweren One-Night-Stand erzählt Boris Becker weiterhin vom berühmten Besenkammer-Sex, der in Wahrheit auf Stufen im Bereich der Toiletten stattfand. In der Doku "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" spricht der 55-Jährige offen über das Intermezzo. „Wir kamen zusammen und hatten Sex. Ich hatte keine Nummer von Angela, ich hatte keinen Kontakt, und das war's." Nun, nicht ganz. Denn Ermakova nahm Kontakt auf, Boris führt aus: "Acht Monate später bekomme ich ein Fax in dem steht: "Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr an mich. Unser letztes Treffen ist acht Monate her. Hier ist meine Nummer, ruf mich an."

Das tat er und als es zum Treffen kam, war schnell deutlich: Anna ist hochschwanger! "Sie erklärte, dass ich der Vater dieses Kindes bin." Ein Vaterschaftstest bestätigte ihre Aussage. Traurig: An dem Seitensprung zerbrach die Beziehung zu Barbara, sie war während des Fehltritts schwanger mit Sohn Elias, der nur wenige Monate von Anna geboren wurde. Barbara ließ sich 2001 scheiden.

"verbaler Durchfall"

Angela Ermakova holt nun zum Gegenschlag aus und rechnet mit Boris ab. “Ich habe in meinem ‚Bunte‘-Interview öffentlich die Wahrheit gesagt – und ich stehe zu meinem Wort. Ich habe Boris bereits im Februar getroffen – also ein paar Monate vor der besagten Nacht“, so die 56-Jährige in einem Statement.

Angela Ermakova mit Tochter Anna

Sie habe auf Beckers Aussagen nicht reagiert, um ihre Tochter zu schützen. „Aber ihr Vater leidet an verbalem Durchfall und kann auch 23 Jahre nach diesem Ereignis nicht den Mund halten“, so Ermakova. „Wenn der Vater eine Geschichte wie diese immer und immer wieder verkauft, verkauft er seine Seele.“