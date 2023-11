Big Brother: Sex-Beichte vom Ex-Bachelor

Dominik Stuckmann erzählt über einen peinlichen intimen Moment in seinem Leben

Heiße Einblicke in das Leben des Ex-Bachelors Dominik Stuckmann: Bei "Promi Big Brother" ließ er sich in einer speziellen Fragerunde ein Sex-Geständnis aus seiner Studentenzeit entlocken. Seit einer Woche sitzen die Bewohner des Containers auf dem Trockenen. Leben von Haferbrei und Wasser. Um es etwas prickelnder zu machen, sprachen diese über die ungewöhnlichsten Orte, an denen sie Sex hatten. „Das war in so einem Uni-Saal. Wir sind eine halbe Stunde vor der Vorlesung rein, haben hinten zugemacht und noch einen Stuhl davorgestellt“, erzählt er.

Vom Professor unterbrochen

Ungestört seien die beiden Turteltauben aber nicht geblieben. Denn mitten im Geschehen "kam der Professor durch eine andere Tür rein. Ich gerade auf dem Tisch mit ihr. Und der so: ‚Das ist nicht euer zu Hause! Verpisst euch!‘ So richtig durchgedreht.“ Auch andere Studenten hätten bereits den Raum betreten. "Das war ganz schön peinlich", erinnert sich Stuckmann. Mittlerweile ist er mit seiner Anna Rossow glücklich, machte ihr auch eine Liebeserklärung bei "Promi Big Brother".