Bikini-Show: Fans sind sauer auf Bibi

Das Youtube-Traumpaar Bianca (29) und Julian Claßen (29) haben sich getrennt. Nachdem Liebes-Aus erkennen die Fans erkennen ihre Bibi kaum wieder.

Nach der Trennung zeigt sich Bibi ungewohnt freizügig und turtelt schon mit ihrem neuen Freund Timothy in Italien. Während ihr "Noch-Ehemann" Julian offen mit seinem Liebeskummmer umgeht und vorübergehend mit einem Freund ins Hotel ziehen muss, postet Bibi ein sexy Bikinifoto nach dem nächsten.

Heiße Insta-Show

Ihre Fans sind schockiert von dem neuen Look der Influencerin. Statt Familienfotos und persönlichen Einblicken in ihren Alltag gibt's jetzt nur mehr heiße Fotos zu sehen. "Sie hat sich so verändert", schreibt eine Instagram-Userin. Die Follower fordern ein Statement von der Youtuberin, doch die schweigt weiter als wäre nichts gewesen. „Warum postet sie viel mehr Bilder als sonst und so freizügig, das ist überhaupt nicht ihr Style. Ich will meine alte Bianca zurück", so ein weiterer Fan von Bibi.