Boris Becker: Traumhochzeit ohne seine Tochter Anna Ermakova

Der Tennisheld heiratet zum dritten Mal, doch seine Tochter hat keine Einladung bekommen

Ein Leben, wie das von Boris Becker (56) kann man nicht erfinden. Nach Steuerverfahren und Gefängnis, will er jetzt wieder die schönen Seiten davon genießen. Im Mai machte er seiner Liebsten Lilian de Carvalho Monteiro (33) einen Heiratsantrag. Der Weltstar will noch im Herbst in Portofino heiraten. Es wird seine dritte Ehe. Die Einladungen sind laut "Bild" bereits verschickt, doch einen wichtigen Menschen scheint Boris vergessen zu haben.

Angespanntes Verhältnis zu Tochter Anna

Tochter Anna Ermakova (24) soll aus der Zeitung von den Heiratsplänen ihres eigenen Vaters erfahren haben. Das Verhältnis zu der Tochter, die aus Beckers Affäre mit Angela Ermakova stammt, war schon immer angespannt. Als Baby verleugnete er sie gar. "Ich hatte eine schwierige Kindheit, bin mit vielen Vorurteilen aufgewachsen. Die Öffentlichkeit hasste mich, ohne mich zu kennen. Nur aufgrund der Entscheidungen, die meine Eltern getroffen haben", sagte sie einmal gegenüber "Bild".

Urlaub mit den Söhnen

Seine Söhne Noah und Elias sind aber freilich eingeladen. Mit den beiden verbrachte er auch gerade Familienzeit im gemeinsamen Portugal-Urlaub. Für Anna sicherlich schmerzhaft zu sehen.