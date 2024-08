Die Beckers zeigen ihre Sixpacks

Die Beckers zeigen, was sie haben.

Nicht schlecht, die Beckers. Sie zeigen ihre Sixpacks am Strand und die Muskeln.

Der Vater und die Söhne

Die beiden Becker-Söhne Noah und Elias sind mit dem Papa im Strand-Urlaub in Portugal. Sonne, Sommer, Meer und die Becker-Muskeln. Der Männerurlaub scheint den beiden an der Seite des Vaters alle Freude zu machen.

Männer-Urlaub

Die beiden sind so fit, wie Papa Boris einst als deutsche Tennis-Ikone und langjähriger Konkurrent von Thomas Muster. Auf Instagram zeigt Boris stolz ein Video seines Urlaubs.

„Becker boys reunited in Portugal for the summer“ (auf Deutsch: Becker-Jungs im Sommer in Portugal wiedervereint), schreibt der sechsfache Grand-Slam-Sieger unter das kurze Video.