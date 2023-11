Cheyenne Ochsenknecht offenbart: "Halbe Million Schulden"

Der Cianinahof von Cheyenne Ochsenknecht und Ehemann Nino bringt eine große finanzielle Belastung mit sich

Tierwohl steht für Cheyenne Ochsenknecht und ihren Ehemann Nino an erster Stelle. Ihr Chianinahof und die gleichnamigen Rinder verschlingen jedoch Unsummen. Das verriet die Tochter von Schauspieler Uwe Ochsenknecht jetzt im Interview mit "Bunte".

Für ihren Chianinahof gehen Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits ein finanziell hohes Risiko ein. Die Jungunternehmer "haben Angst", dass sie die Kreditsumme nicht abbezahlen können, erklären sie in dem Interview. Cheyenne lebt seit 2020 auf dem Familienbauernhof ihres Liebsten. Auch ihre beiden Kinder Mavie und Matteo wachsen hier auf. Sie sollen einmal den Hof weiterführen.

Cheyenne macht derzeit eine Ausbildung zur Landwirtschaftlichen Facharbeiterin, um noch mehr in die Materie einzutauchen. Das hohe finanzielle Risiko bereite ihr jedoch schlaflose Nächte: Gerade erst haben die beiden einen hochmodernen Stall ausgebaut und dafür einen Kredit in Höhe von 500.000 Euro aufnehmen müssen. "Natürlich haben wir Angst, dass wir unseren Kredit für unseren neuen Rinder-Stall nicht abzahlen können", sagt Cheyenne Ochsenknecht. "Wir sind ja beide noch keine 30 – da ist das echt eine große Belastung, so viel Geld aufzunehmen."