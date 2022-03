Daniel Hartwich fällt bei 'Let's Dance' aus

Der Publikumsliebling darf die fünfte Folge der Tanshow nicht moderieren. Er muss sich in Quarantäne begeben

Bald sind alle "Let's Dance"-Teilnehmer genesen. Nach Juror Joachim Llambi, Herdy Krüger jr., Caroline Bosbach, Lilly Sayn Wittgenstein, Timur Ülker, Anrzej Cibis, Malika Dzumaev, Kathrin Menzinger und René Casselly, ist jetzt auch noch der wichtigste Part der Show ausgefallen. Moderator Daniel Hartwich (43) wurde positiv auf das Coronavirus getestet und darf somit am Freitag nicht durch den Abend führen, da er sich unverzüglich in Quarantäne begeben musste.

Wer springt für Hartwich ein?

"Schlagfertig und immer gerne für einen Spruch in Richtung Herrn Llambi zu haben: So kennen wir Daniel Hartwich. In Show 5 müssen wir auf die lustigen Sprüche aber leider verzichten, denn auch Daniel Hartwich wurde leider positiv getestet und muss eine Show pausieren", schrieb RTL in einem Instagram-Posting. Wer für ihn einspringen könnte, sei noch nicht bekannt, werde jedoch rechtzeitig verkündet. Fans hoffen auf Hape Kerkeling, Chris Tall oder Oliver Pocher. Die meisten aber finden, dass es "ohne Daniel keinen Spaß macht."