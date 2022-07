Daran starb Ballermann-Star Alex Zapata

Der Mallorca-Sänger Alex Zapata ist am Montag völlig unerwartet gestorben. Er wurde nur 52 Jahre alt.

Seit 2018 sorgte Alex Zapata auf Mallorca für Stimmung und trat regelmäßig in „Krümels Stadl“ und im „Münchner Kindl“ auf. Am Montag ist der Schlagersänger völlig unerwartet im Alter von nur 52 Jahren gestorben. Nun wurde die Todesursache bekannt.

Herzstilltsand

Zapatas Kollegin Krümel (bürgerlich Marion Pfaff) enthüllt im Interview mit der „BILD“ die Todesursache. Noch am 9. Juli stand der Schlagersänger auf der Bühne im „Krümels Stadl“, so die 48-Jährige. „Am Sonntag darauf ging es ihm schon nicht besonders gut. Er hatte Sodbrennen und ist in die Apotheke in Paguera gegangen. Von jetzt auf gleich ist er dann einfach umgekippt, hatte einen Herzinfarkt beziehungsweise einen Herzstillstand erlitten.“

Seine Familie hatte zuvor die traurige Nachricht auf Instagram mitgeteilt. Zapata sei „mitten aus dem Leben gerissen worden“, so seine Frau. .Der Sänger „hing die ganzen Wochen an Maschinen“, ehe er „friedlich einschlief“. N

Mit einem 17 Minuten langen Video nahm die Familie Abschied. Seine Frau erzählt dabei, dass sie glücklich sei, dass Alex auf Mallorca gestorben ist. Er habe auch immer wieder zu ihr gesagt, „wenn ich heute sterbe, sterbe ich als glücklichster Mensch“.