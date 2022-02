Der Bachelor: Ist SIE die Gewinnerin?

Dominik Stuckmann verteilt aktuell seine Rosen auf RTL. Sie soll die letzte bekommen...

22 bildhübsche Damen mit einem Ziel: Die letzte Rose und damit das Herz von Bachelor Dominik Stuckmann (29) gewinnen. "Ich finde, das ist der beste Bachelor, den es je gab", schwärmten die Kandidatinnen gleich zu Beginn. Doch welche von ihnen kann auch ihn zum Schwärmen bringen?

Geheimhaltung

Wie bereits bekannt ist, sind die Dreharbeiten schon seit geraumer Zeit abgeschlossen. "Der Bachelor" wird erst im Nachhinein ausgestrahlt. Somit ist insgeheim auch schon bekannt, für welche der Ladys er sich am Ende entschieden hat. Laut Fans gäbe es nur eine mögliche Siegerin: Jana-Maria Herz aus Marbella. Laut einer Abstimmung auf "Promiboom" rechnen 84 Prozent damit, dass sie die letzte Rose bekommt. Diese Annahme kommt nicht von irgendwo. Jana-Maria verzauberte Dominik vom ersten Moment an. Die Gemeinsamkeiten der beiden sind schon fast beängstigend. Sie ist in der It-Branche genau wie er und hat sich ebenso den Traum vom Leben auf einer spanischen Insel erfüllt. Jana-Maria durfte nicht nur mit zum ersten Einzeldate, sondern erhielt eine Rose von Dominik - und das schon vor der offiziellen Rosenverteilung.

Achtung Spoiler!

Bereits nächste Woche wird die Liebelei auf eine harte Probe gestellt. Dominik lässt sich im Pool dazu hinreißen, Nele aus Hamburg zu küssen. Ist Jana-Maria also tatsächlich die Gewinnerin? Und wenn ja, sind die beiden auch nach der Show ein Paar geblieben?

© RTL ×

