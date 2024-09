Die Wahrheit hinter Luke Mockridges Entschuldigung

Der Skandal um den Comedian Luke Mockridge (35) und seine umstrittenen Witze über Sportler mit Behinderung hält an.

Sat.1 hat entschieden, seine neue Show "Was ist in der Box?" am 12. September nicht zu senden. Eine Entschuldigung Mockridges, die er im Internet veröffentlichte, scheint nicht zu überzeugen. Er suggerierte, dass zwischen ihm und dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) alles geklärt sei.

Christoph Körfer, Sprecher von Sat.1, äußerte gegenüber "Bild", dass Mockridge seine Fehler eingesehen und sich glaubhaft entschuldigt habe. Er habe auch die Einladung des DBS angenommen. Doch laut der deutschen Zeitung hat der DBS auf eine Entschuldigungs-Mail von Mockridge, die an die allgemeine Info-Adresse gesendet wurde, nicht direkt reagiert. Der Verband veröffentlichte lediglich eine allgemeine Stellungnahme, in der zum Besuch von Para-Sport-Veranstaltungen aufgerufen wird, ohne Mockridge namentlich zu erwähnen.

Ärger über Mockridges Äußerungen

Nach der Abschlussfeier der Paralympics in Paris sind viele Mitglieder des DBS immer noch verärgert über Mockridges Äußerungen. Seine Witze fanden bei den Athleten keinen Anklang. Auf Nachfrage von BILD zur Entschuldigung wollte sich der DBS nicht weiter äußern. Eine Sprecherin sagte lediglich, man wolle die Diskussion nicht fortsetzen. Ein echter Austausch zwischen Mockridge und dem DBS scheint somit nicht stattgefunden zu haben.