Diese Mega-Stars kommen zur Helene Fischer Show

Heute beginnen die Aufzeichnungen der "Helene Fischer Show". Die Schlager-Queen beschenkt ihre Fans mit tollen Gästen.

Heute und morgen wird die "Helene Fischer Show" in der Messehalle 6 in Düsseldorf mit Publikum aufgezeichnet. Am 25. Dezember um 20.15 Uhr wird die ZDF-Sendung ausgestrahlt. Bereits am Mittwoch verkündete der Schlager-Star Helene Fischer (40) die ersten Gäste. Laut ihrem Instagram-Posting sind Newcomerin Ayliva (26), Popsänger Álvaro Soler (33) und TV-Star Giovanni Zarrella (46) dabei. Das seien aber noch nicht alle, so Fischer.

Bei der Show wird jeder Künstler mit Helene Fischer zusammen einen Song singen - dann einen alleine. Dazwischen erzählen die Stars private Geschichten von sich.

Auf diese Stars dürfen sich die Fans der Show laut "Bild" ebenfalls freuen:

Robbie Williams

Nino de Angelo

Hape Kerkeling

Marianne Rosenberg

Michael Kessler

Irina Titova

Außerdem sind die Darsteller vom Musical-Hit "Billy Elliot – I will dance" sowie das Kölner Symphonieorchester auf der Liste der Künstler.