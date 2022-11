Dieter Bohlen macht seiner Carina süßes Liebes-Versprechen

Der sonst so strenge DSDS-Juror kann auch ganz zahm sein.

Pop-Titan Dieter Bohlen (68) zeigt sich auf Instagram mit seiner Partnerin Carina Walz (38) am Malediven-Strand gezeigt. Die beiden umarmen sich bei Wind und Regen und schauen sich verliebt an. Dann macht Dieter Bohlen seiner Carina ein süßes Liebes-Versprechen: "Wir halten zusammen, auch wenn die Sonne mal nicht scheint. Für immer und ewig." Und: "Ich wünsche jedem so eine Beziehung, wie ich sie haben darf."

Dieter Bohlen und Carina Walz sind bereits seit 2006 ein Paar und fallen immer wieder mit niedlichen Beiträgen im Netz auf.

Erst im Sommer sagte Bohlen gegenüber RTL wie glücklich er mit Carina ist. "Ich habe nach 40 Jahren endlich mal die richtige Frau gefunden", sagte er und fügte hinzu: "Alle, die mich kennen, die beneiden mich um meine Frau."