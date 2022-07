Drews: Diese Krankheit zwang ihn zum Ausstieg

Jürgen Drews Ehefrau Ramona verrät, was die Beweggründe für das Karriereende ihres Mannes waren

Nach mehr als 60 Jahren im Showbusiness gab Schlager-Star Jürgen Drews (77) am vergangenen Wochenende seinen Abschied bekannt. In Silbereisens Show "Schlagerstrandparty" kullerten backstage sogar die Tränen. Ehefrau Ramona tröstete den Sänger. Sie war es auch, die ihm in all der Zeit beigestanden hat und jede seiner Entscheidungen voll unterstützt. Im Gespräch mit "Bild" verrät sie mehr Details über das abrupte Karriereende. „Jürgen hat sich in den letzten Jahren schon verändert. Er ist viel ruhiger geworden, was mir sehr gut gefällt. Er war ja immer unterwegs, hat immer hundert Prozent gegeben und stand ständig unter Strom. Er führte quasi ein Leben auf der Überholspur. Jetzt ist alles völlig entspannt. Diese Entschleunigung tut ihm sehr gut.“

Ramona: "Er hat eine leichte Form von Polyneuropathie

Ramona ist stets an Jürgen Drews Seite

Gesundheitliche Probleme seien ein Mitgrund für den Rückzug: "Bei der Krankheit handelt es sich ja um eine leichte Form der Polyneuropathie. Einiges geht halt nun etwas langsamer als früher, aber ansonsten merkt man zu Hause von der Erkrankung nicht viel. Sie beeinträchtigt nicht den privaten Alltag.“ Drews ist dennoch durch die Erkrankung in seinen Bewegungen eingeschränkt. Jetzt wolle man erst einmal die Ruhe genießen und wieder zu Kräften kommen.