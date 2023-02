× DSDS-Streit: Bohlen fordert jetzt Katjas Rauswurf

Jury-Kollegin bezeichnet den Pop-Titanen als "F****ing Arschloch".

Der Sexismus-Eklat rund um Dieter Bohlen und DSDS-Kandidatin Jill Lange sorgt für immer heftigere Reaktionen. Jetzt holt Jurorin Katja Krasavice noch einmal auf TikTok gegen die Musik-Legende aus, nachdem sie ihn als "alten, weißen, sexistischen Typ" bezeichnet hat. "Ich kann es nicht glauben, dass ich 2023 noch ein Video zu so einem Thema machen muss. Das ist unglaublich! Ich stehe dafür, dass eine Frau machen kann, was sie will. Ich lasse keine Frau im selben Raum slutshamen."

Sie spreche endlich aus, was sich bisher keiner der anderen Juroren getraut habe. "Mir ist egal, wie viel Geld du hast. Sei kein F** **ng Arschloch." Bohlen sei ein Lügner in jeder Hinsicht. Das versucht Krasavice in ihrem Video zu beweisen.

Bohlen fordert Rauswurf

Bohlen soll auf die Attacken seiner Jury-Kollegin zunehmend genervt reagieren. Wie die BILD berichtet, soll der Pop-Titan bereits mehrfach RTL darum gebeten haben, Krasavice rauszuwerfen.



„Dieter möchte verhindern, in den Live-Shows von Katja angegriffen zu werden. Das könne man ja nicht rausschneiden“, so ein Produktionsmitarbeiter. RTL ist der Aufforderung Bohlens bisher allerdings noch nicht nachgekommen.