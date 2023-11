Ein Baby spendet Heino jetzt Trost

Nach dem plötzlichen Tod seiner geliebten Hannelore findet Sänger Heino jetzt in der Steiermark bei seinem Manager und dessen Familie Trost.

Es war ein schwerer Schicksalsschlag, als am 8. November Heinos geliebte Frau Hannelore nach 44 Ehe-Jahren nach einem Herzstillstand unerwartet verstarb. Für den Volksmusik-Star brach eine Welt zusammen. In seiner tiefen Trauer findet Heino jetzt unerwarteten Trost - von einem Baby.

© Getty Images ×

Heino weilt zur Zeit in der Steiermark auf dem Anwesen seines Managers Helmut Werner, der dort mit Freundin Nicole Mieth und ihrem zwei Monate alten Baby Lennie lebt. "Heino hat Lennie in sein Herz geschlossen. Er fühlt sich wie sein Ur-Opa. Weil seine Geburt und Hannelores Tod so nah beieinanderliegen, erkennt Heino darin den Kreislauf des Lebens. Das gibt ihm Trost", so Werner zur Bild-Zeitung.

© Getty Helmut Werner und Nicole Mieth ×

Heino soll tief berührt sein, wenn der kleine Lennie nach seinen Finger greift und Freudenlaute von sich gibt. Es bringt Trost in Heinos traurigen Alltag, dem es selbst nicht vergönnt war, mit seiner Hannelore eigene Kinder zu haben. Heinos verstorbene Ehefrau hatte sich schon auf die Taufe von Lennie gefreut, bei der sie jetzt leider nicht mehr dabei sein wird.

Schwelgen in Erinnerungen

Heino verbringt jetzt viel Zeit in der Steiermark bei seinem Manager, denn alleine im leeren Haus in Kitzbühel wäre gerade zu viel für ihn. "Heino schaut sich immer wieder Fotos von Hannelore in seinem Handy an. Natürlich kommen ihm dabei manchmal die Tränen. Aber Heino ist auch stark, weil er weiß, dass Hannelore es nicht gewollt hätte, dass er sich hängen lässt.“, erzählt Werner weiter. Das ist auch einer der Gründe, warum Heino schon bald wieder auf der Bühne stehen will.

© Robert Gongoll / BILD Das Grab von Hannelore mit 44 roten Rosen davor. ×

Schon am Freitag gibt er sein erstes Konzert nach Hannelores Tod in der Kreuzkirche zu Dresden. Diesen und die folgenden Konzerte will er Hannelore widmen. Seinem Herzensmenschen und Seelenpartnerin, ohne die er schon bald das erste Weihnachtsfest feiern muss. Heino wird aber nicht alleine sein. Schon seit Jahren verbringt Heino die Feiertage bei Helmut Werner und seiner Nicole. Heuer erstmals auch mit dem kleinen Lennie, der Heinos Trauer zumindest ein wenig aufhellen kann.