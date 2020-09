Es geht um 176.000: Otto von bestem Freund verklagt

Blödelbarde Otto steht vor Gericht: Es geht um einen Streit mit bestem Freund und Manager.

Komödiant Otto Waalkes wird von seinem ehemaligen Manager und langjährigem Wegbegleiter Hans Otto Mertens (76) verklagt. Vor Gericht erschien der 72 Jahre alte Waalkes recht entspannt.

Waalkes: Freundschaft wird nicht leiden

Deutschen Medien sagte er, dass die Freundschaft zu Mertens nicht unter dem Prozess leiden werde. Die beiden Parteien prozessieren um 176.000 Euro. Eine Summe, die ausstehende Provisionen von Waalkes an Mertens seit dem Jahr 2016 sein sollen. Damals soll Waalkes sich mit Mertens auf eine niedrigere Prozentbeteiligung an seinem Schaffen geeinigt haben, da dieser bereits gesundheitlich angeschlagen war. Ursprünglich war Mertens mit 15 Prozent an Waalkes Einnahmen beteiligt, seit 2016 nur mehr mit 10 Prozent, so der Blödel-Barde. Aus der Differenz ergibt sich die Summe des Streits. 2016 hat Otto Waalkes 880.000 Euro verdient.

Waalkes: Klage ging nicht von ihm aus

Am ersten Tag vor Gericht bestätigten mehrere Zeugen die Version von Otto. Mertens kam nicht selber zum Verfahren, wurde von Ehefrau Gloria aus gesundheitlichen Gründen vertreten. Waalkes nimmt den Prozess gelassen, sagte deutschen Medien: „Ich hatte zwei Ehen, die dauerten nicht halb so lang wie unsere Freundschaft. Hans Otto ist immer noch mein Freund! Ich glaube auch nicht, dass die Klage von ihm ausging.“ Am 30. November wird weiter prozessiert.