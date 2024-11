Ex-Bayern-Star Christian Ziege trauert um seine Frau

Am Freitag machte der einstige Star-Kicker den Tod seiner geliebten Frau via Instagram öffentlich

Es ist ein Bild, das zu Tränen rührt. Der einstige Bayern München-Star Christian Ziege sitzt neben seiner im Krankenbett liegenden Frau Pia und legt seine Arme auf ihre. Keiner schaut auf dem schwarz-weiß Foto in die Kamera - der Blick ist nach vorne gerichtet.

Seine Pia war nach langer schwerer krankheit am Montag, den 4. November, verstorben. Ziege und seine Frau waren seit 1997 verheiratet und haben zwei Kinder. Pia brachte noch eine Tochter aus einer früheren Ehe mit in die Beziehung. "Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder, Augenblicke. Sie werden uns an dich erinnern, uns glücklich und traurig machen und dich nie vergessen lassen.“ - mit diesen Worten verabschiedet sich Ziege von seiner geliebten Frau. Und weiter: „Wir möchten uns bei allen bedanken, die diesen langen und schweren Weg mit uns gegangen sind, sowie für die große Anteilnahme und das Mitgefühl. Pia, du lebst in unseren Herzen ewig weiter.“