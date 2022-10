Gercke: Babymoon in Kitzbühel

Top-Model Lena Gercke genießt eine Auszeit in den Bergen mit Tochter, Babybauch und Partner

Bei traumhaftem Wetter, lässt es sich die schwangere Lena Gercke zurzeit mit ihrem Partner Dustin Schöne und Tochter Zoé in den Kitzbüheler Alpen gutgehen. Wie jedes Jahr ist das schöne Model beim Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser untergebracht.

Auf Instagram zeigt sie private Einblicke. Ob auf Schatzsuche mit ihrer Tochter, beim Ponyreiten oder im Wellness-Bereich des Fünf-Sterne-Hotels - Lena macht immer eine gute Figur. Die Fans befürworten jedoch nicht immer alles, was Gercke postet. Vor kurzem zeigte sie sich in einem schwarzen Schürlook mit Babybauch. ""no hate, aber um Himmels Willen, welche schwangere Frau zieht so etwas an" und "Die Klamotten gehen gar nicht", lauteten die Kommentare. Dabei wollte Lena nur Werbung für ihre neue Kollektion machen.