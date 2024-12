"Golden-Bachelor": Nackedei-Eklat bei Kuppelshow

Eine Kandidatin sonnt sich gerne ohne Textilien.

Wer gedacht hat, dass es beim " Golden Bachelor " ruhiger zugeht, nur weil ältere Semester mit dabei sind, der hat sich geirrt!

Denn in der Villa geht es ordentlich rund bei den Damen! Bereits von Anfang an sorgte die 73-Jährige Bärbel aus München für Kopfschütteln unter der Konkurrenz. Der Grund ist eine Vorliebe. Sie sonnt sich besonders gerne oben ohne am Pool.

Nippel

„Da blitzt der Nippel durch, was ist denn das?“, fragt sich Simone aus der Schweiz. Doch Vermögensverwalterin Christin (71) aus München entgegnet: „Als ob die Frauen ab heute erst Nippel haben ...“

Franz mag Wärme

Die Entblößung sorgt also für allerhand Tuscheleien unter den Damen. Dann ist auch noch OnlyFans Tjhema. Die App, mit der sich (erotische) Bilder verkaufen assen, ist allerdings nicht jeder Frau geläufig. Und wie steht der Bachelor zu all dem? Der mag es - wie er im Vorgespräch erklärt - gar nicht so sexy, sondern eher gemütlich: "Sexualität ist im Alter sicher anders als die draufgängerische Jugend. Neben einer Frau zu liegen und Wärme zu spüren ist mir wichtiger.“