In Folge drei der Show geht es ordentlich zur Sache.

Noch mehr Glanz im "Bachelor"-Universum! RTL+ präsentiert den ersten deutschen " Golden Bachelor ": Franz Stärk.

Bereit für neues Kapitel

Auf der traumhaften Insel Kreta wird der charmante 73-jährige Franz Stärk von insgesamt 18 Rosenanwärterinnen über 60 umworben. Abenteuerlustig und bereit für ein neues Kapitel in seinem Leben ist Franz der perfekte Golden Bachelor. Als zweifacher Vater und stolzer Großvater bringt er Lebenserfahrung und viel Herzenswärme mit. Mit regelmäßigem Fahrradfahren und Golfen hält er sich fit.

Kommt Damen nahe

In Folge drei der Kuppelshow geht es mit den ersten "(Einzel-) Dates schon so richtig zur Sache. Auf einem Gruppendate kommen sich die Österreicherin Lise und Franz etwas näher. Und er stellt fest: "Es umgibt sie eine spezielle Aura!" Nach Komplimenten in Lises Richtung stellt Franz dann auch fest, dass er sich wieder jung fühlt und unbeschwert in ihrer Gegenwart. Ein gewisses Kribbeln hat sich eingestellt.

Schnarch-Alarm

Und auch Lise sieht das ähnlich. Denn ihr gefiel der kurze intime Plausch ebenso. Was ihr nicht so gut gefällt ist die Situation in der Villa. Denn dort schnarchen ihrer Mitstreiterinnen ordentlich. So sehr, dass die Welserin schon fliehen musste - hinaus auf die Terrasse!

Franz begibt sich seit dem 3.12.2024 auf RTL+ auf sein besonderes Liebesabenteuer für die goldenen Jahre des Lebens. RTL zeigt die erste Staffel im Januar 2025.