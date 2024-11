Fies! Endlich outen sie sich als Paar aber dann schießen sie auch noch gegen Peters Ex.

Das ist die Promi-Anti-Überraschung der Woche, wenn nicht des Jahres: Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) sind ein Paar.

Getuschel sein Anfang 2023

Hinter den Kulissen vom "Dschungelcamp" 2023 kamen sich die beiden näher. Peter war damals der Begleiter seiner Ehefrau Iris Klein (Mama von Daniela Katzenberger). Nach den Dreharbeiten ging die Ehe der beiden in die Brüche, viele böse Worte sind seither gefallen. Auch Yvonnes Ehe mit Stephan K. scheiterte.

Lauter Dementis

Es folgte ein Dementi einer romantischen Beziehung nach dem anderen. Nur Iris Klein war sich von Anfang an sicher: Bei den beiden läuft was! Noch Ende Mai erklärten Yvonne und Peter einmal mehr beim gemeinsamen Auftritt im Rahmen von "Schlagermove" deutlich: "Wir sind nur gute Freunde!"

Doch nun ist die Bombe geplatzt und die beiden bestätigen ihre Beziehung, ja, sie gehen sogar zusammen ins "Forsthaus Rampensau" (ab dem 30.11. auf Joyn zu sehen).

Mehr als Freundschaft

Im Gespräch vor der Show erklärt Peter Klein die Gefühlslage: „Wir haben alles miteinander geteilt. Wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gelacht und sind über die Zeit sehr intensiv miteinander zusammengewachsen. Und in letzter Zeit haben wir dann gemerkt, dass es doch mehr ist als nur Freundschaft.“





Klatsche für Iris

Im RTL-Interview kann sich Yvonne einen Seitenhieb gegen Peters Ex Iris allerdings nicht verkneifen: „Eigentlich hat Iris uns zusammengebracht. Und die ganzen Hater haben uns auch zusammengebracht, weil umso mehr Hate die gemacht haben, umso mehr war ich schockiert und verzweifelt und emotional am Ende”. Die allerdings erklärt auf Instagram, dass die Turteltäubchen nur wegen der Scheidung so lange gewartet haben, bis sie sich der Öffentlichkeit stellten. Iris soll ihrem Ex, wie sie in einem Insta-Posting schreibt, rund 100.000 Euro gezahlt haben.