Bestätigen Yvonne & Peter endlich ihre Beziehung? "Habe für uns eine Wohnung gekauft"

Hinter den Kulissen vom Dschungelcamp 2023 soll sich zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein eine Beziehung ergeben haben - bislang bestritten sie das.

Seit Monaten heißt es, sie seien lediglich gute Freunde: Yvonne Woelke (42) und Peter Klein (57) . Doch das schaut nun ganz anders aus...

Nach Fremdgeh-Skandal: Katzenberger-Mama im Spital

Ehen in der Krise

Hinter den Kulissen vom "Dschungelcamp" 2023 kamen sich die beiden näher. Peter war damals der Begleiter seiner Ehefrau Iris Klein (Mama von Daniela Katzenberger). Nach den Dreharbeiten ging die Ehe der beiden in die Brüche, viele böse Worte sind seither gefallen. Auch Yvonnes Ehe mit Stephan K. soll im Krisenmodus sein.

Brisant

Nun soll es zu dem Outing gekommen sein, dass alle erwartet haben. Beim "Schlagermove" standen die beiden zusammen am Truck von der Bildzeitung, sangen ihr Lied "Verbotene Liebe". Das soll klar eine Anspielung auf Gerüchte sein, so Yvonne. Aber, sie bleibt gegenüber der Bild bei ihrer Version: "Wir sind gute Freunde."

© Getty Images

Wohnung für die beiden

Eine Aussage lässt dann doch aufhorchen. Yvonne Woelke sagt: "Ich habe eine Wohnung gekauft. 65 Quadratmeter am Ku’damm in Berlin. Für Peter und mich! Immer wenn er in Deutschland ist, kann er hier übernachten. Wir gründen jetzt eine Wohngemeinschaft. Ich übernachte auch ständig bei ihm auf Mallorca. Ich muss mich ja revanchieren."

Daraufhin strahlt Peter und meint, es sei eine "sehr innige" Freundschaft zwischen den beiden.