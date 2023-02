Nach der sowieso schon aufregenden Nachricht rund um die angebliche Affäre von Peter mit Yvonne folgt nun die nächste schockierende Nachricht: Peter Kleins Ehefrau Iris soll gestern mit einem Notfallhubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Nach der sowieso schon aufregenden Nachricht rund um die angebliche Affäre von Peter Klein mit Yvonne Woelke (41) folgt nun die nächste schockierende Nachricht: Peter Kleins Ehefrau Iris Klein soll gestern mit einem Notfallhubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden sein. Was genau passiert ist, ist noch unklar, fest steht jedoch, dass die Mama von Daniela Katzenberger zuvor beunruhigende Nachrichten auf WhatsApp versendet haben soll!

Seit Tagen läuft öffentliches Ehe-Drama zwischen Katzenberger Mama, Iris Klein und ihrem Mann Peter Klein. Seit 17 Jahren sind die beiden verheiratet, nun postet Iris aber auf WhatsApp eine Statusmeldung mit den Worten „Ich werde mich scheiden lassen“

Der Grund dafür dürfte mittlerweile allen bekannt sein: Peter Klein hatte seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) und Yvonne Woelke (41) hatte Freundin Djamila Rowe (55) nach Australien ins Dschungelcamp begleitet. Die beiden Begleitpersonen sollen dort eine Affäre gehabt haben. Nicht nur zeigten sich die beiden am Frankfurter Flughafen sehr vertraut miteinander, sondern tatsächlich dürften sie auch von einem Fotografen beim Knutschen im Fahrstuhl abgelichtet worden sein.

Iris Klein mit Hubschrauber ins Spital gebracht

Nun der Notfall-Einsatz bei Iris Klein (55). Nach BILD-Information musste sie am gestrigen Nachmittag in dem Haus ihrer Tochter Jenny Frankhauser in Worms behandelt werden. Anschließend landete ein Rettungshubschrauber auf einem Feld vor Jenny Frankhausers Haustüre, der sie in eine Klinik flog.

Ein Sprecher der ADAC-Luftrettung zu BILD: „Der Hubschraubernotarzt hat eine akutmedizinische Notfallversorgung durchgeführt. Es lag ein internistischer Notfall vor.“ Zu internistischen Notfällen zählen unter anderem auch Krampfanfälle und Vergiftungen. Was genau mit Iris passiert ist, ist bisher noch unklar.

Beunruhigend sind allerdings Iris letzten Worte, welche sie vor dem Vorfall auf WhatsApp postete: „Lebt wohl … Ich kann nicht mehr.“

Bislang will sich keiner der Familie dazu äußern. Die einzige Information von Tochter Jenny: „Meiner Mama geht es gar nicht gut, mehr möchte ich dazu nicht sagen.“