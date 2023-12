In der kommenden Staffel werden zwei Rosenkavaliere dabei sein.

Die Ankündigung, dass es in der kommenden Staffel gleich zwei Bachelors gibt, sorgte für Wirbel und Spannung. Die Theorien, wer denn die zwei sein könnten, waren vielfältig. Ein Promi und ein "Normalo" vielleicht? Oder Brüder? Oder zwei ganz unterschiedliche Typen?

Sehr ähnlich

Nun wurden die zwei präsentiert: Dennis Gries ist 30 und Sebastian Klaus 35. Und in einem Videoclip stellen sich die beiden vor. Sehr auffällig dabei: die Ähnlichkeit der beiden! Auf den ersten Blick zwar besonders vom Charakter her - beide sportlich und beide geben sich eher zurückhaltend - aber auch vom Aussehen her sind sie jedenfalls dem klassischen Bachelor-Schema zuzuordnen. Charmantes Lächeln meets Dreitagebart.

Zum Schluss gegenseitige Rosen?

Der Spott bleibt nicht lange aus unter den Postings und so fragen sich manche: "Sind das Zwillinge?" Andere wiederum hoffen, die beiden geben sich zum Schluss gegenseitig eine Rose und brennen miteinander durch... Wie dem auch sei, das wird spannend!

Dates

Und es gibt noch eine Premiere: Bereits in Deutschland starten die Dates, denn beide Bachelors dürfen vor ihrer großen Reise auf Tuchfühlung gehen. Wer entspricht ihren Vorstellungen, mit wem sind sie auf einer Wellenlänge und bei welchem Blind Date ist bereits klar, dass nicht mehr draus wird? Schließlich reisen die beiden Bachelors für ihr Liebesabenteuer gemeinsam mit 22 verbliebenen Single-Ladys nach Südafrika, wo bereits Urbachelor Paul Janke nach der großen Liebe suchte. Dann heißt es: zwei Männer, eine Mission: die große Liebe finden.