H.P. Baxxter: Baby-Wunsch zum 60er

Am 16. März feiert der Frontman der Techno-Formation "Scooter" seinen 60. Geburtstag und hat nur einen Wunsch - Nachwuchs!

Es wird keine "Hyper, Hyper"-Party wenn H.P. Baxxter heute seinen 60er feiert. Das große Fest wird es für ihn heuer erst im Juni geben. Dann nämlich will der charismatische Techno-Star seine um 38 Jahre jüngere Freundin Sara heiraten. Eine kleine Party gibt es dennoch. "Eigentlich wollte ich nicht groß feiern. Aber dann haben sich einige selbst eingeladen, wie meine Schwester mit meinen Neffen und Nichten, meine Mutter und ein paar Freunde. Da dachte ich dann, dass ich auch feiern kann. Aber trotzdem nicht ganz so groß. Wir sind rund 40 Leute.“

Gegen 23:00 betrat H.P. Baxxter mit Scooter die Ö3/ÖSTERREICH-Bühne. © Niesner

Einen Wunsch hat Baxxter aber dennoch - ein Baby! "Es hat sich bei mir bisher nie so richtig mit Kindern ergeben. Aber wenn man glücklich liiert ist, hätte ich da nichts gegen", so H.P. zur "Bild"-Zeitung. Auch den Grund, warum er mit 60 noch einen Kinderwunsch hat, liefert er gleich mit. "Ich habe in meinem Leben immer gemacht, was ich wollte. Ich habe sehr viele Partys gefeiert, bin überall hingereist, wo ich hinwollte. Was ich aber noch nie hatte, ist, dass man familiärere Sachen macht.“ Mit seiner Band Sccoter war der Sänger seit Jahrzehnten immer auf Tour. Familienleben kannte er bis dato gar nicht.

Großer Altersunterschied, große Liebe

H.P. Baxxter and Sara Bakhsh © Getty ×

Das änderte sich vor rund einem Jahr, als der Sara kennenlernte. "Früher war ich derjenige, der nach den Auftritten immer noch Party gemacht hat. Aber mittlerweile habe ich mich vor fast einem Jahr in Sara schockverliebt. Seitdem hat es sich bei mir ein bisschen verändert, sodass ich nicht mehr nach jeder Show auf Biegen und Brechen irgendwo eine Aftershow in einem Club bis morgens um sechs Uhr machen muss", gesteht ein "zahmer" Baxxter. Ganz aufs Feiern verzichtet er freilich nicht - aber dafür selektiver. "Sara kommt meistens mit und entweder feiern wir zusammen oder wir trinken backstage nur einen Absacker und gehen dann ins Hotel. Früher bin ich grundsätzlich nach jeder Show irgendwo hingegangen, auch wenn wir in der finnischen Pampa unterwegs waren", scherzt Baxxter.