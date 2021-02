Heid Klum: Nackt-Show im TV

Nächste Woche findet der erste Nackt-Walk in der Geschichte von „GNTM“ statt.

„Gleiches Recht für alle“, sagt Modelmama Heidi Klum und zaubert mit einem Fingerschnippen ihre Kleidung weg. Mit diesem Satz kündigt sie das an, wovor sich die angehenden Models oft am meisten fürchten: Das Nackt-Shooting. Doch dieses Mal wird es nicht einfach nur ein Shooting sein, sondern gar ein Walk auf dem Laufsteg.

Tränen und Drama bei Nackt-Walk

Die Vorschau auf die nächste Folge von Germany’s Next Topmodel verrät, dass die Teilnehmerinnen ganz unterschiedlich auf die Ankündigung des Nackt-Walks reagieren werden – von Tränen bis Vorfreude sind alle Emotionen dabei. Die jungen Nachwuchs-Models werden dabei aber natürlich nicht vollkommen nackt sein. Sie werden in einer hautfarbenen Unterhose über den Catwalk schweben und müssen dabei eine gute Figur machen. Genauso wie in der letzten Folge, als Heidis Mädchen einen Ballett-Crashkurs absolvierten. Tränen und Drama gehören bei jeder Challenge dazu. Ohne sie wäre die Show nur halb so erfolgreich.

Kaum Vielfalt in der Show

Immer wieder steht Heidi Klum wegen ihrer doch sehr oberflächlichen Sendung in der Kritik der Öffentlichkeit. Dies versuchte das Supermodel durch mehr Diversität zu vermeiden.

Doch genau das war es, was die Fans erneut zur Weißglut brachte. Es seien immer noch zu viele zu dünne Frauen dabei und von Vielfalt sei gar nicht zu reden.