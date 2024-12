Heidi Klum gibt heißen Vorgeschmack auf ihre Silvesternacht

Model-Mama Heidi Klum genießt die Feiertage in den Bergen von Aspen. Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz und Kids verbringt die 51-Jährige einen entspannten Skiurlaub. Doch die Pisten waren nicht das einzige Highlight: Heidi ließ ihre Fans bereits einen Blick auf ihren sexy Silvester-Look werfen

In einem kurzen Video auf Instagram präsentierte sich die Modelikone auf dem Balkon ihres Hotels, gekleidet nur in roten Spitzen-Dessous. Der Kommentar dazu: „Habt ihr eine Tradition zu Silvester? Für mich ist es rote Spitze. Viel Glück.“ Die Botschaft war klar, und der Anblick ließ nicht nur ihren Ehemann, der mutmaßlich hinter der Kamera stand, schwach werden. Auch ihre Fans zeigten sich begeistert und überschlugen sich mit Komplimenten.

Das Besondere: Heidi trotzte für die Aufnahme den eisigen Temperaturen und stand barfuß in einem Hauch von Nichts auf dem verschneiten Balkon. Ein wahrer Hingucker – und das ganz ohne Glitzerrobe oder High Heels.

Rote Unterwäsche an Silvester ist eine Tradition, die ursprünglich aus Ländern wie Italien und Spanien stammt. Dort wird sie als Glücksbringer fürs neue Jahr getragen. Der Brauch, der Glück, Liebe und Erfolg verheißen soll, erfreut sich inzwischen auch bei uns wachsender Beliebtheit. Heidi Klum lebt diesen Trend auf ihre gewohnt glamouröse Weise – und bringt mit ihrem Look jede Menge Glamour in die verschneiten Feiertage von Aspen.