Home Invasion beim Nachbarn: Amira Pocher lebt in Angst

Die Ex von Comedian Oliver Pocher scheint in einer gefährlichen Gegend zu wohnen

Bei den Pochers wurde in der Vergangenheit auch schon eingebrochen. Schmuck und Uhren waren weg, doch Amira, Oliver und die Kinder sind unversehrt geblieben. Im Podcast "Liebes Leben" erzählt sie ihrem Bruder von der unglaublichen Einbruchsserie in ihrer Nachbarschaft. Eine eigene Security-Chatgruppe halte sie immer auf dem Laufenden: "Ich höre Alarmanlagen, dann kommt wieder eine Nachricht. ,Auto wurde gestohlen.‘ Vorletzte Nacht wurde ein Auto von einem Nachbarn gestohlen“, erzählt sie.

Pocher: "Haben ihm eins über den Schädel gezogen"

Sie habe große Angst, auch wenn ihr Zuhause einem Hochsicherheitsgefängnis gleiche. Auch ihr unmittelbarer Nachbar mache sich Sorgen: "Der wurde überfallen. Es gibt Sicherheitsdienste hier, die können gebucht werden von den Mietern oder den Eigentümern. Der meinte, es klingelte, und dann stand eben so ein Sicherheitstyp vor der Tür.“ Die beiden Männer, die sich angeblich auf dem Gelände umschauen wollten, sollen den Nachbarn angegriffen haben: "Die haben meinem Nachbarn so eins über den Schädel gezogen. Gefesselt, geknebelt und in den Keller runter gepackt. Und auf einmal waren da fünf.“

Pocher habe Angst auf die gleiche Masche reinzufallen. Vor allem, da sie ihre Kinder beschützen müsse.